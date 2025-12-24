Begin typing your search above and press return to search.
    തൃശൂരിലും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് തർക്കം രൂക്ഷം; ലാലിയോ നിജിയോ?, നാളെ അറിയാം

    തൃശൂരിലും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് തർക്കം രൂക്ഷം; ലാലിയോ നിജിയോ?, നാളെ അറിയാം
    ലാലി ജെയിംസ്, ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻ

    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി ത​ർ​ക്കം രൂ​ക്ഷം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വ​രെ​യും പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മേ​യ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. നാ​ല് ത​വ​ണ വീ​തം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ലാ​ലി ജെ​യിം​സ്, സു​ബി ബാ​ബു, ക​ന്നി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ഡോ. ​നി​ജി ജ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ലാ​ലി ജെ​യിം​സും നി​ജി ജ​സ്റ്റി​നും എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി.

    സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തൃ​ശൂ​രി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ലാ​ലി ജെ​യിം​സി​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഡോ. ​നി​ജി ജ​സ്റ്റി​നും പി​ന്തു​ണ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ലാ​ലി​ക്ക് വേ​ണ്ടി തൃ​ശൂ​രി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് വാ​ദി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ നി​ജി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ സ​ഭ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യി​രു​ന്ന സു​ബി ബാ​ബു​വി​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നം മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ​യാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ലാ​ലി ജെ​യിം​സി​നും നി​ജി ജ​സ്റ്റി​നു​മാ​യി പ​കു​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യ ടേ​മെ​ന്ന​തി​ലും ത​ർ​ക്കം തു​ട​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് പ്രാ​വ​ശ്യം കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന ലാ​ലി ജെ​യിം​സി​ന്റെ പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ത്ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ദ്യ ടേ​മി​ൽ ത​ന്നെ ക​ന്നി​യ​ങ്ക​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച നി​ജി ജ​സ്റ്റി​നെ ആ​ക്കി​യാ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സി.​പി.​എം ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ മേ​യ​റാ​ക്കി പോ​ലെ​യാ​കു​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ദ്യ ടേ​മി​ൽ ലാ​ലി​യെ മേ​യ​റാ​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടാം ടേ​മി​ൽ നി​ജി​ക്ക് തി​ള​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴ​ി​യു​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ ഒ​ല്ലൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ ആ​ണെ​ന്ന​തും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​തും കെ.​പി.​സി.​സി, എ.​ഐ.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും സ​ഭ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും നി​ജി​യെ തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​പ്ര​സാ​ദി​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ര​ണ്ടാം ടേ​മി​ൽ ബൈ​ജു വ​ർ​ഗീ​സി​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും.

    News Summary - Dispute over mayor's post intensifies in Thrissur Congress
