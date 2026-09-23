മദ്യവിരുദ്ധ സംഘടനകൾ സർക്കാറിനോട്: കൂടുതൽ ബാറുകൾ വേണ്ട, വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് അനുമതി നൽകരുത്

മദ്യവിരുദ്ധ സംഘടനകൾ സർക്കാറിനോട്: കൂടുതൽ ബാറുകൾ വേണ്ട, വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് അനുമതി നൽകരുത്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തനസമയം കുറക്കണമെന്നും കൂടുതൽ ബാറുകൾ അനുവദിക്കരുതെന്നും വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് അനുമതി നൽകരുതെന്നും മദ്യവിരുദ്ധ-സാമുദായിക സംഘടനകൾ സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്റെ മദ്യനയ രൂപവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവുമായുള്ള ചർച്ചയിലാണ് അവർ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് മദ്യനയം രൂപവൽകരിക്കുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങൾ, വിവിധ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞസർക്കാർ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തനസമയം ദീർഘിപ്പിച്ചത് കുറക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മിക്ക സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഉന്നയിച്ചത്. രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 11 വരെയാക്കി സമയം കുറക്കണമെന്നാണ് പൊതുഅഭിപ്രായം. അതിന് പുറമെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമുണ്ടായി.
മദ്യനയത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം എൽ.പി. ക്ലാസ് മുതൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു. മദ്യനിരോധന സമിതിയാണ് പ്രധാനമായും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. 2017ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയ തദ്ദേശഭരണകൂടങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മദ്യനിയന്ത്രണ അധികാരങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
അനധികൃത മദ്യ-ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും തടയുന്നതിനായി തദ്ദേശഭരണ തലത്തിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അധികാരങ്ങളുള്ള സമിതികൾ രൂപവൽകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു. സ്കൂളുകളിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മദ്യവിരുദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു. ഏകദേശം 30 ലധികം സംഘടനകളും വ്യക്തികളുമാണ് മദ്യനയ രൂപവൽകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആദ്യദിനത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
25 ന് ബാർ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനകളുമായും 28 ന് മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രിമാരുമായും ചർച്ച നടക്കും. നേരത്തെ 28 ന് ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി നയരൂപവൽകരണ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പൂർത്തിയാകില്ല. 30, ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തീയതികളിൽ ബാറുടമകൾ, വ്യവസായിക പ്രമുഖർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, ടോഡി ബോർഡ് പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തി അടുത്തമാസം ഒന്നിന് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മദ്യനയത്തിന് രൂപം നൽകുമെന്നാണ് വിവരം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register