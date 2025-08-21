Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Aug 2025 11:29 PM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 11:29 PM IST

    യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്: അര ഡസനോളം പേരുകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്​ ചർച്ച​

    കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്ത്, അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി, ബി​നു ചു​ള്ളി​യി​ൽ, ജെ.​എ​സ്. അ​ഖി​ല്‍, ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച....
    യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്: അര ഡസനോളം പേരുകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്​ ചർച്ച​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ പ​ക​രം ആ​രെ​ന്ന​തി​ൽ ച​ർ​ച്ച മു​റു​കു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​യു മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും എ​ൻ.​എ​സ്.​യു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്ത്, നി​ല​വി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി, യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ചു​ള്ളി​യി​ൽ, ജെ.​എ​സ്. അ​ഖി​ല്‍, ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച. അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി മി​ക​ച്ച നേ​താ​വെ​ന്ന്​ പേ​രെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി ത​ല​പ്പ​ത്തെ സാ​മു​ദാ​യി​ക സ​ന്തു​ല​ന​മാ​ണ്​ ത​ട​സ്സം.

    നി​ല​വി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി, കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി​യി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വ​ട​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വി​ടെ നി​ന്നു​ള്ള കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്തി​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​തും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത നേ​താ​വ്​ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ അ​ഭി​ജി​ത്ത്. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ബി​നു ചു​ള്ളി​യി​ൽ, ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത.

    ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​പ്പ​വും അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

