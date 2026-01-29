Begin typing your search above and press return to search.
    ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവനത്തിന്റെ അവസരമാക്കണം -മുരളി തുമ്മാരുകുടി

    ജെ​യി​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മി​റ്റ് ഓ​ഫ് ഫ്യൂ​ച്ച​റി​ൽ ഡോ. ​മു​ര​ളി തു​മ്മാ​രു​കു​ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളെ കേ​വ​ലം ത​ക​ർ​ച്ച​ക​ളാ​യ​ല്ല, ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് കാ​ണേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ദു​ര​ന്ത ല​ഘൂ​ക​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി ചി​ന്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ര​ളി തു​മ്മാ​രു​കു​ടി. ജെ​യി​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മി​റ്റ് ഓ​ഫ് ഫ്യൂ​ച്ച​റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ളം ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ചി​ന്തി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​ജീ​വ​നം എ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളോ സ​മൂ​ഹ​മോ ത​നി​യെ ആ​ർ​ജി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ഭാ​വി​ക ക​ഴി​വു​ണ്ട്. അ​തി​ജീ​വ​നം യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മ​ല്ല, അ​ത് ഒ​രു തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ‘പ​രി​ധി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​ർ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച നീ​ന്ത​ൽ താ​ര​വും സം​സ്ഥാ​ന യു​വ പ്ര​തി​ഭ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ ആ​സിം വെ​ളി​മ​ണ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ സ്കൈ ​ഡൈ​വ​ർ എ​സ്.​എ​സ്. ശ്യാം​കു​മാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ‘ബി​യോ​ണ്ട് ദി ​ഹാ​ഷ്ടാ​ഗ്- ആ​ക്ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ചേ​ഞ്ച്’ എ​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം പോ​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്‌.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി. ​വ​സീ​ഫ്, യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ്, ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബി​ന്‍ വ​ര്‍ക്കി, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ജ്യൂ​ബി​ള്‍ ജോ​ര്‍ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:muralee thummarukudy
    News Summary - Disasters should be turned into opportunities for survival says muralee thummarukudy
