Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 8:54 AM IST

    ഭിന്നശേഷി അവാർഡ്; കാസർകോട് മികച്ച ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം മികച്ച ജില്ല ഭരണകൂടം

    വേലൂരും വിളയൂരും മികച്ച പഞ്ചായത്തുകൾ
    തൃ​ശൂ​ർ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി വ​കു​പ്പ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ഭി​ന്ന​​ശേ​ഷി അ​വാ​ർ​ഡ് 2025’ൽ ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് മി​ക​ച്ച ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും മ​ല​പ്പു​റം മി​ക​ച്ച ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മി​ക​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ വേ​ലൂ​രും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​ള​യൂ​രും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നും കാ​സ​ർ​കോ​ടി​നും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​ത​വും വേ​ലൂ​രി​നും വി​ള​യൂ​രി​നും 50,000 രൂ​പ വീ​ത​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. 16 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 30 പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ/​പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി കോ​ട്ട​യം പാ​ലാ വ​ള്ളി​ച്ചി​റ പ​ഞ്ഞി​ക്കു​ന്നേ​ൽ തോ​മ​സ് മൈ​ക്കി​ളും ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടോ​ർ പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ പാ​യം കു​ട​ക്ക​ച്ചി​റ വീ​ട്ടി​ൽ എ​സ്.​ബി. പ്ര​സാ​ദും കേ​ൾ​വി​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി മ​ല​പ്പു​റം മൂ​ന്നി​യൂ​ർ കാ​റ​ൽ​ക്കു​ണ്ടി​ൽ കെ. ​റി​യാ​സു​ദ്ദീ​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടോ​ർ പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യി മ​ല​പ്പു​റം പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ കി​ട​ങ്ങ​യം ചെ​റു​കാ​പ്പ​ള്ളി സി.​പി. ഫൗ​സി​യ, കാ​ഴ്‌​ച​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട കോ​ല​ക്ക​ൽ ഹൗ​സി​ൽ അ​ജേ​ഷ് തോ​മ​സ്, ബൗ​ദ്ധി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ ഏ​ച്ചൂ​ർ റി​ൻ​യ നി​വാ​സി​ൽ വി.​കെ. റി​ൻ​യ, കേ​ൾ​വി​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് മം​ഗ​ലാം​കു​ന്ന് കാ​ട്ടു​കു​ളം ക​ള​ത്തി​ൽ വീ​ട് കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇവർക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    മി​ക​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ കൂ​ടാ​ളി കാ​ഞ്ഞി​രോ​ടി​ലെ ത​ണ​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഫോ​ർ ഡി​ഫ​റ​ന്റ്ലി ഏ​ബി​ൾ​ഡും ആ​ർ.​പി.​ഡ​ബ്ല്യു ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ശ്ര​ദ്ധ കെ​യ​ർ ഹോ​മു​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    മ​റ്റു പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ത്വ​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക വ്യ​ക്തി​ത്വം: ശി​ഷ‌ ആ​ന​ന്ദ് (കാ​രു​ണ്യ, പൊ​ന്ന്യം വെ​സ്റ്റ്, ത​ല​ശ്ശേ​രി), എ​ൻ.​എ​സ്. ശ്രേ​യ​സ് കി​ര​ൺ (ശ്രീ​മൂ​കാം​ബി​ക അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ്, പൂ​ങ്കു​ന്നം, തൃ​ശൂ​ർ), ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ത്വ​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ, (എ​സ്.​എ​സ് മ​ൻ​സി​ൽ, പ്ര​യാ​ർ നോ​ർ​ത്ത്, ഓ​ച്ചി​റ, ആ​ല​പ്പു​ഴ), പി. ​ആ​ദി​കേ​ശ് (വ​ള​യം​കു​ന്ന​ത്ത്, ഫ​റോ​ക്ക്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), അ​ജി​ന രാ​ജ് (ലി​ജി​ന നി​വാ​സ്, പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി വെ​സ്റ്റ്, ക​ണ്ണൂ​ർ), സി. ​സ​ഞ്ജ​യ് (ചി​ങ്ങ​ത്ത് വീ​ട്, മ​ന്നം​പ​ട്ട, ശ്രീ​കൃ​ഷ്‌​ണ​പു​രം, പാ​ല​ക്കാ​ട്), ക​ല-​സാ​ഹി​ത്യം-​കാ​യി​കം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മി​ക​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വ്യ​ക്തി​ത്വം: ഷ​ബ്ന പൊ​ന്നാ​ട് (ഫെ​ബി​ന ഹൗ​സ്, ഓ​മാ​നൂ​ർ, പൊ​ന്നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം), രാ​ഗേ​ഷ് കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ (കാ​ർ​ത്തി​ക ഭ​വ​ൻ, കു​രം​പാ​ല, പ​ന്ത​ളം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട), പൂ​ജ ര​മേ​ഷ് (വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ പാ​ല​സ്, പാ​ല​സ് റോ​ഡ്, തൃ​ശൂ​ർ), ആ​ർ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (വ​ട​ക്കേ​ത്ത​ട​ത്തി​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്, ത​ട്ടാ​ർ​ക്കോ​ണം, കൊ​ല്ലം).

    മി​ക​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​സൗ​ഹൃ​ദ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ: എ​ബി​ലി​റ്റി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദി ​ഡി​സേ​ബി​ൾ​ഡ് (പു​ളി​ക്ക​ൽ, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ്, മ​ല​പ്പു​റം), നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം: ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ്, ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട, തൃ​ശൂ​ർ.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​ന് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭാ​നു​മ​തി ടീ​ച്ച​ർ, സം​ഗീ​ത​പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ കൃ​ഷ്‌ ടീ​ച്ച​ർ, നി​ർ​ഷാ​ദ് നി​നി എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ ഡോ. ​എ​സ്. ശാ​ര​ദാ​ദേ​വി, ആ​സിം വെ​ളി​മ​ണ്ണ, സ​തീ​ശ​ൻ, ധ​ന്യ ര​വി, ഗീ​ത സ​ലീ​ഷ്, ജ​യ ഡാ​ളി എ​ന്നി​വ​രെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ക്കും.

