Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:32 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:32 PM IST

    ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ വ​ൻ​ക്ര​മ​ക്കേ​ട്: വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ്

    directorate of Homoeopathy denies the allegations
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തൃ​ശൂ​ർ: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24ന് ‘​മാ​ധ്യ​മം’ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ വ​ൻ​ക്ര​മ​ക്കേ​ട്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഹോ​മി​യോ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്. ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ് വ​ഴി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ലു​മാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത ​വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹോ​മി​യോ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഹോ​മി​യോ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്:

    2020-21, 2021-22, 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന തീ​യ​തി​യും കാ​ല​യ​ള​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​തെ, പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ലേ​ഖ​ക​ന്റെ ഭാ​വ​ന​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ചി​ല വ്യാ​ജ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ത്താ​ണ് വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യ​ത്. കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശം പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്.

    എ​ട്ട് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ക​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യ​തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും പ​ർ​ച്ചേ​സ് റൂ​ളു​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും അ​നു​ബ​ന്ധ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വി​വ​രം വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. പേ​പ്പ​ർ വാ​ങ്ങാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഹാ​ജ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ആ​ധാ​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​ഞ്ചി​ങ് സം​വി​ധാ​നം സ്പാ​ർ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തെ​റ്റാ​ണ്. പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ക​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ​കു​പ്പു​ത​ല പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ​ഴ​യ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ​മ്പ​ളം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്.

    2024ലെ ​ഭ​ര​ണ​ഭാ​ഷ സേ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം, ഇ​പ്പോ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഫ​യ​ൽ അ​ദാ​ല​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം, എ.​ഐ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്, 90 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഒ.​പി സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന വ​കു​പ്പ് എ​ന്നീ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് എ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ലേ​ഖ​ക​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം

    2025 ജൂ​ൺ മൂ​ന്നി​ന് ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​ക്ക​മി​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ പ​ര​മാ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ന്മേ​ലാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ലും ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി​യ​തി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ധ​ന​കാ​ര്യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ- ​പേ​പ്പ​ർ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​വും പേ​പ്പ​ർ വാ​ങ്ങി​യ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചി​ങ് സം​വി​ധാ​നം സ്പാ​ർ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നും ഹാ​ജ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ഫി​സി​ൽ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത ഏ​ഴ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​വ​ഹേ​ള​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​ത് ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​കാം വ്യ​ക്ത​മാ​യ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ധ​ന​കാ​ര്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​സ്തു​ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

