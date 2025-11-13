സംവിധായകന് വി.എം. വിനു കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനില് യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ഥി; കല്ലായിയിൽ മത്സരിക്കുംtext_fields
കോഴിക്കോട്: സംവിധായകന് വി.എം. വിനു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയാകും. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ കല്ലായി ഡിവിഷനിലാണ് (37-ാം വാര്ഡ്) വി.എം. വിനു മത്സരിക്കുന്നത്. കോര്പറേഷനിലെ രണ്ടാം കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടികയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 15 ഡിവിഷനുകളിലെ സ്ഥാനാര്ഥികളെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കെ.പി.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി.എം. നിയാസ് പാറോപ്പടി ഡിവിഷനില് മത്സരിക്കും.
വി.എം. വിനു കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷനില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ മേയര് സ്ഥാനാര്ഥിയാകുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിട്ടില്ല. വ്യാഴാഴ്ച കോഴിക്കോട് കോണ്ഗ്രസ് ഓഫിസില് നടന്ന സീറ്റ് ചര്ച്ചക്ക് പിന്നാലെയാണ് സ്ഥാനാര്ഥി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനില് 49 സീറ്റുകളിലാണ് കോണ്ഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്നത്. 22 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാര്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാംഘട്ട പട്ടികയോടെ 37 സീറ്റുകളില് സ്ഥാനാര്ഥികളായി.
പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും നാടകപ്രവര്ത്തകനുമായ വിനയന്റെ മകനായ വിനു ചെറുപ്പകാലത്തുതന്നെ നാടകപ്രവര്ത്തനത്തില് സജീവമായിരുന്നു. പിന്നീട് സിനിമയിലെത്തി. ബാലേട്ടന്, വേഷം, ബസ് കണ്ടക്ടര്, പല്ലാവൂര് ദേവനാരായണന്, മയിലാട്ടം, ആകാശത്തിലെ പറവകള് തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register