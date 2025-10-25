Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.എം ശ്രീയിൽ മൗനം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:20 AM IST

    പി.എം ശ്രീയിൽ മൗനം പാലിക്കുന്ന ഇടത് ബുദ്ധിജീവികൾക്കെതിരെ പ്രിയനന്ദനൻ; ​‘ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ നിലപാട് മാറ്റം മുളച്ചുപോയ വാലിന്‍റെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയമാണോ?’

    Director Priyanandanan
    കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ വിവാദ പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിലെ ഇടത് സർക്കാർ ഒപ്പുവെച്ചതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാത്ത ഇടത് ബുദ്ധിജീവികളുടെ മൗനത്തെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ. ഭരണകൂടം വഴിതെറ്റുമ്പോൾ അതിനെ തിരുത്താൻ ധൈര്യം കാണിക്കാതെ, രാഷ്ട്രീയ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി മൗനം പാലിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവി സമൂഹം, സ്വന്തം 'വാലുകൾ' മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രിയനന്ദനൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

    ​ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ നിലപാട് മാറ്റം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നിൽ 'മുളച്ചുപോയ വാലിന്‍റെ' പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണോ, അതോ ആദർശങ്ങളെ ബലികഴിച്ചതിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ നാണക്കേടോ?. ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് ഇടത് ബുദ്ധിജീവികളാണെന്നും പ്രിയനന്ദനൻ എഫ്.ബി പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

    ആസനത്തിൽ മുളച്ചുപോയ വാലുകൾ . നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നുണ്ടോ അതോ?

    ​രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പി.എം. ശ്രീ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് മാറിയതിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, പൊതുരംഗത്തെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ മൗനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    ​മാറിയ നിലപാട്, മുറിവേറ്റ തത്വങ്ങൾ

    ​ഏറെക്കാലം, സി.പി.എമ്മും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ (NEP 2020) ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഇത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുമെന്നും, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാവിവത്കരിക്കുമെന്നും, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. എൻ.ഇ.പിയുടെ പ്രദർശനശാലയായ പി.എം. ശ്രീ പദ്ധതിയെയും അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

    ​എന്നാൽ, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ₹1500 കോടിയിലധികം ഫണ്ട് കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവെച്ചതോടെ കഥ മാറി. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിസഭ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ, തത്വങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്ക് വഴിമാറി; 'വർഗീയ അജണ്ട' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രത്തിൽ കേരളം ഒപ്പുവെച്ചു.

    ​ബുദ്ധിജീവികളുടെ നിശ്ശബ്ദതയുടെ രാഷ്ട്രീയം

    ​ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ചോദ്യം ഉയരുന്നത്. ഒരു വർഷം മുൻപ് വരെ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം തകരാതിരിക്കാൻ പോരാടണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സി.പി.എമ്മിന് പെട്ടെന്ന് 'വിദ്യാഭ്യാസം കാവിവത്കരിക്കുന്നത്' ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതായത് എങ്ങനെ? തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ട് വാങ്ങാനുള്ള 'പ്രായോഗികത' എന്നതിലുപരി, രാഷ്ട്രീയ ആദർശങ്ങളോടുള്ള ഈ 'ആസനത്തിൽ മുളച്ചുപോയ വാലിന്' പിന്നിലെ മനശാസ്ത്രമെന്താണ്?

    ​ഇതിനേക്കാൾ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളോടും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരോടുമാണ്: നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നുണ്ടോ അതോ..?

    ​സി.പി.ഐയും, സി.പി.ഐയുടെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകളും ഈ തീരുമാനത്തെ വഞ്ചനാപരമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോഴും, ഭരണകൂടത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന മറ്റ് പ്രമുഖ ബുദ്ധിജീവികൾ ഒന്നുകിൽ നിശ്ശബ്ദരാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമായ ന്യായീകരണങ്ങളുമായി രംഗത്തുവരുകയോ ചെയ്തു.

    ​വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടവർ ഇപ്പോൾ എവിടെപ്പോയി?

    ​പുരോഗമന, മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്കായി വാദിച്ചിരുന്നവരുടെ പേനകൾ ഉണങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

    ​രാഷ്ട്രീയ ആദർശം പണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ, അതിന് മൗനാനുവാദം നൽകുന്ന ബുദ്ധിജീവി സമൂഹം ആർക്കാണ് ഓശാന പാടുന്നത്?

    ​ഫണ്ടിനായുള്ള ഈ 'കീഴടങ്ങൽ' താൽക്കാലിക ലാഭമാണോ അതോ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗമന വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയുടെ ദീർഘകാല നഷ്ടമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സമയമാണിത്. ഭരണകൂടം വഴിതെറ്റുമ്പോൾ അതിനെ തിരുത്താൻ ധൈര്യം കാണിക്കാതെ, രാഷ്ട്രീയ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി മൗനം പാലിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവി സമൂഹം, സ്വന്തം 'വാലുകൾ' മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽത്തന്നെയാണ് എണ്ണപ്പെടേണ്ടത്.

    ​ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാട് മാറ്റം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നിൽ 'മുളച്ചുപോയ വാലിൻ്റെ' പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണോ, അതോ ആദർശങ്ങളെ ബലികഴിച്ചതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നാണക്കേടോ? ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്.

