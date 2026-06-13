Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആരോഗ്യവകുപ്പ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 11:28 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 11:28 PM IST

    ആരോഗ്യവകുപ്പ്​ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം വിവാദത്തിൽ; ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ആരോഗ്യവകുപ്പ്​ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം വിവാദത്തിൽ; ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​കെ.​ജെ. റീ​ന​യു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വാ​ദം പു​ക​യു​ന്നു. പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഡോ. ​റീ​ന 15 ദി​വ​സം അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്ന് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​തി​നെ​തി​രെ റീ​ന രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ വി​വാ​ദം ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്ന​തി​നാ​ലും സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ ചി​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തു​മാ​ണ്​ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്) സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഡോ. ​റീ​ന​യെ മാ​റ്റി എ​റ​ണാ​കു​ളം റീ​ജ​ന​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി​ നി​യ​മി​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ക​രം ആ​രോ​ഗ്യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ (കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗം) ഡോ. ​വി. മീ​നാ​ക്ഷി​ക്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ പൂ​ര്‍ണ അ​ധി​ക​ച്ചു​മ​ത​ല ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി സ​മ​യ​ത്ത് ഡോ. ​റീ​ന 15 ദി​വ​സം അ​വ​ധി ചോ​ദി​ച്ച​തി​ൽ മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന് അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഷി​ഗ​ല്ലെ പ​ട​രു​ക​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് നി​പ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ധി ചോ​ദി​ച്ച​താ​ണ്​ അ​തൃ​പ്തി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്ത്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്​ അ​വ​ർ ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​തും മ​ന്ത്രി​യെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​റീ​ന. ത​സ്തി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം തി​ക​ച്ച അ​വ​രെ മാ​റ്റി, മ​റ്റൊ​രാ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലി​രി​ക്കേ​യാ​ണ്​ ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    മാ​റ്റി​യ​ത്​ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ -മ​ന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​സ്തി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ലും സ​ര്‍ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ലു​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഡോ. ​റീ​ന​യെ മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍. ഇ​ത്​ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി ക​ണ്ടാ​ലും കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ്​ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ഒ​രു ച​ര്‍ച്ച​യും ന​ട​ത്താ​തെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്​ ക​ത്ത്​ ന​ല്‍കി​യ​ത് തെ​റ്റാ​ണ്. എ​ന്ത​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ അ​യ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ത്തു ന​ല്‍കി​യ​ത്?. അ​ത് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യ​ല്ലേ?. ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്​ അ​വ​ധി​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ല്‍ തെ​റ്റി​ല്ല. പ​ക്ഷെ, സ​ര്‍ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ട്​ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും-​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:health ministrykmuraleedaranUDF
    News Summary - Director of Health Services transfer sparks controversy; Minister Muralidharan justifies the move.
    Similar News
    Next Story
    X