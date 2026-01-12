Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:38 PM IST

    അവധി ദിനത്തിലും കോളജ്​ അധ്യാപകർ ‘ഒ.ഡി’ക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടർ

    അവധി ദിനത്തിലും കോളജ്​ അധ്യാപകർ ‘ഒ.ഡി’ക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജോ​ലി​ക്ക്​ വ​രേ​ണ്ടാ​ത്ത അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഓ​ൺ ഡ്യൂ​ട്ടി (ഒ.​ഡി) അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ വി​ചി​ത്ര നി​ർ​ദേ​ശം. കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ സ്​​പാ​ർ​ക്ക്​ ബ​ന്ധി​ത ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ പ​ഞ്ചി​ങ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലാ​ണ്​ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം. പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ആ​ദ്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ലെ അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ പ​ഞ്ചി​ങ്ങി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​റാ​ണ്. കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ധി​യാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ഇ​ത്​ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​ഫ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും വേ​ന​ൽ, ഓ​ണം, ക്രി​സ്മ​സ്​ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം സ്പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഓ​ൺ ഡ്യൂ​ട്ടി (ഒ.​ഡി) എ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ജോ​ലി​യി​ല്ലാ​ത്ത ദി​വ​സം ഓ​ൺ ഡ്യൂ​ട്ടി എ​ന്ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്താ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ത​ന്നെ നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വി​ചി​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും വെ​ക്കേ​ഷ​നി​ലും അ​വ​ധി വ​രു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ പ​ഞ്ചി​ങ്ങി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്നം.

    TAGS:Holidaycollege teachers
    News Summary - Director asks college teachers to apply for OD even on holidays
