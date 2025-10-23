Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 7:27 AM IST

    ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് സൗ​രോർജ ഉൽപാദകർ; പരിശോധിക്കാമെന്ന്​ കമീഷൻ

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​ന രം​ഗ​ത്ത്​ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​​യു​ടെ ക​ര​ടി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ വൈ​ദ്യു​ത റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    സോ​ളാ​ർ ‘വി​രു​ദ്ധ’ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​ര​പ്പു​റ സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം ഇ​തി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​ര​മാ​ണ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പു​തു​താ​യി സ്​​ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ർ​ഹി​ക സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ബാ​റ്റ​റി ​​​സ്​​റ്റോ​റേ​ജ്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ പു​തു​താ​യി ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ പി​ന്നോ​ട്ട​ടി​ക്കും. സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​​ത ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കൂ​ടു​ന്ന​ത്​ ഗ്രി​ഡി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വാ​ദം. ഗ്രി​ഡ്​ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​​യാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ​

    ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ക​രാ​റു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ​വൈ​ദ്യു​തി ​പ​ക​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി കു​റ​ക്കു​ക​യും സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, നി​ല​വി​ലെ നെ​റ്റ്​ മീ​റ്റ​റി​ങ്​ ബി​ല്ലി​ങ്​ രീ​തി പ്ലാ​ന്‍റി​ന്‍റെ ശേ​ഷി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​തെ എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ​ക്കും തു​ട​രു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യാ​വും അ​ന്തി​മ ച​ട്ടം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    നി​ല​വി​ലെ ബി​ല്ലി​ങ്​ രീ​തി മൂ​ലം വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്ക്​ രാ​ത്രി​യി​ലെ വി​ല കൂ​ടി​യ വൈ​ദ്യു​തി കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മു​ള്ള ന​ഷ്ടം സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്‍റ്​ സ്​​ഥാ​പി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ ബി​ല്ലി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​കയാണ്. 28ന്​ ​കൊ​ച്ചി​യി​ലും 29ന്​ ​പാ​ല​ക്കാ​ടും 30ന്​ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ടും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം അ​ന്തി​മ ച​ട്ടം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:solar energyregulatory commissionrenewable energy
    News Summary - Direct evidence collection begins on renewable energy amendment
