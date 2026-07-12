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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 July 2026 2:56 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 3:39 PM IST

    'യുവതലമുറയുടെ നയതന്ത്ര പാഠങ്ങൾ'; കോട്ടക്കൽ ഗ്ലോബൽ ഡിബേറ്റേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി

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    യുവതലമുറയുടെ നയതന്ത്ര പാഠങ്ങൾ; കോട്ടക്കൽ ഗ്ലോബൽ ഡിബേറ്റേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി
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     കോട്ടക്കൽ പീസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്ലോബൽ ഡിബേറ്റേഴ്സ് സമ്മിറ്റ്  സമ്മേളനം കെ. എം. ഷാജി  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു .

    കോട്ടക്കൽ: വർത്തമാനകാലത്തെ ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സജ്ജരായ യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കോട്ടക്കൽ പീസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്ലോബൽ ഡിബേറ്റേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് (GDSMUN - സീസൺ 4) വിജ്ഞാനപ്രദവും ആവേശകരവുമായി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിയ മുന്നൂറ്റൻപതിലധികം വിദ്യാർഥികൾ അണിനിരന്ന സംഗമം, നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെയും ക്രിയാത്മക സംവാദങ്ങളുടെയും വേദിയായി മാറി.

    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രവർത്തനരീതികളെ മാതൃകയാക്കി നടത്തിയ സമ്മിറ്റിൽ, വിദ്യാർഥികൾ യുനെസ്കോ (UNESCO), യുനിസെഫ് (UNICEF), ജനറൽ അസംബ്ലി തുടങ്ങിയ കമ്മിറ്റികളിലായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ, ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾ, സഹകരണം, വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം എന്നിവ പ്രായോഗികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേദി അവസരമൊരുക്കി.

    തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. എം. ഷാജി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈവിധ്യമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ കരുത്തെന്നും, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേവലം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. "മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കും പരസ്പര ധാരണയ്ക്കും വേണ്ടിയാകണം നമ്മുടെ സംവാദങ്ങൾ. അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കരുത്," അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളോട് പറഞ്ഞു. അൽമാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. പി. എ. കബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ, ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.

    സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മലപ്പുറം സഹോദയ സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് പ്രസിഡന്റ് എം. അബ്ദുൽ നാസർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ഡോ. സ്വീറ്റി എസ്. പുളിക്കോട്ടിൽ, ഗോപകുമാർ കെ. എന്നിവർ ചേർന്ന് വിതരണം ചെയ്തു.ആദി ദേവ്, ഇയാൻ അമേരോ, മുഹമ്മദ് അലി, ഒമർ ആര്യൻ, ഫൈഹ അഞ്ചുകണ്ടൻ, സൈദ് അൻവർ കരീം, ലക്ഷ്മി പി. രാകേഷ്, നഷ്വ ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിലെ മികച്ച പ്രതിനിധികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

    സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘാടകസമിതിയെയും അധ്യാപകരെയും സദസ്സ് അഭിനന്ദിച്ചു. ഡയറക്ടർ ജനറൽ രഞ്ജിത്ത് കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ എം. ജൗഹർ, ജൂനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്. സ്മിത, അക്കാദമിക് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ എ. എൻ. ശിൽപ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടീമാണ് പരിപാടിയുടെ സംഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളിൽ നേതൃത്വപാടവവും ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടും വളർത്താൻ ഇത്തരം വേദികൾ സഹായകമാകുമെന്ന് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു.

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    TAGS:StudentsKottakkalLeadershipEducational ExpoKerala
    News Summary - 'Diplomatic lessons for the younger generation'; Kottakkal Global Debaters Summit was notable
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