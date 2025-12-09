Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:11 PM IST

    ‘മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു,’ തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ദിലീപ്

    ‘മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു,’ തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ദിലീപ്
    കൊ​ച്ചി: ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ് നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പോ​ലും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ൻ താ​നാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​റ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​നു​ശേ​ഷം കേ​സി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ പോ​ലും സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദി​ലീ​പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ ശേ​ഷം പ്ര​മു​ഖ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ത്ര​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് ദി​ലീ​പ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കേ​സി​ലെ അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​മാ​യി ത​നി​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ശ്‌​ന​വു​മി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ൾ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ നാ​ല് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു പ​രാ​മ​ർ​ശം പോ​ലും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട്​ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ചി​ല​ത്​ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഒ​രു കൂ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ശ​സ്തി​ക്കും വേ​ണ്ടി ത​ന്നെ കു​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ​ര താ​നാ​ണെ​ന്നും ദി​ലീ​പ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​ന്റെ ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​ശ​സ്തി​യും മ​ഹ​ത്വ​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു. ത​ന്നെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ത​ന്നെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഥ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ത്രു​താ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ അ​ക​റ്റാ​ൻ അ​വ​ർ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    കേ​സി​ലൂ​ടെ ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​വും ക​രി​യ​റും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​മ്മ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ത​ന്നെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ന​ട​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

