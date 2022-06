cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: നടിയ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ. നടിയ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് രണ്ട് തവണ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മെമ്മറി കാർഡുകളും അനുബന്ധ ഫയലുകളും 2018 ജനുവരി ഒമ്പതിനും ഡിസംബർ 13നും തുറന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ദൃശ്യങ്ങൾ തന്റെ കൈയിലില്ലെന്ന നിലപാട് ദിലീപ് കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കരുത്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ പരിശോധനഫലം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൂന്നുമാസം മുമ്പ് ലഭിച്ചു. അത് ഇതുവരെയും പരിശോധിച്ചില്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നത്. മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും മുംബൈയിലെ ലാബിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ്. ഇതിനായി ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ദിലീപ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.

അതിജീവിതക്കൊപ്പമെന്ന് നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കേസന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് അതിജീവിത ഹൈകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹരജിക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് സർക്കാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഹരജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണമാവാമെന്നും സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തു.

Dileep has footage of the actress being attacked; Prosecution said the memory card was opened twice