Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightദിലീപ്​: അടൂർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:32 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:06 PM IST

    ദിലീപ്​: അടൂർ പ്രകാശി​ന്‍റെ പ്രസ്താവന നിരുത്തരവാദപരമെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ; ‘രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് അടിക്കാൻ ആയുധം കൈയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യം’

    text_fields
    bookmark_border
    K Muraleedharan-Adoor Prakash
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ദിലീപ്​ വിഷയത്തിലെ അടൂർ പ്രകാശിന്‍റെ പ്രസ്താവന നിരുത്തരവാദപരമായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെന്ന്​ കോൺഗ്രസ്​ നേതാവ്​ കെ. മുരളീധരൻ. വിധി വന്നയുടൻ പാർട്ടി നിലപാട് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ആ നയത്തിനെതിരായ പ്രസ്താവനയാണ്​ അടൂർ പ്രകാശി​ന്‍റെ ഭാഗത്ത്​ നിന്നുണ്ടായത്​.

    അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് 10-50​ വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവനയിറക്കിയത്​ എന്തുകൊണ്ടെന്ന്​ എനിക്ക്​ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് അടിക്കാൻ ആയുധം കൈയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിപ്പോയി. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും അത് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്​ടിച്ചു.

    ഇതൊന്നും തെര​ഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല. അതൊരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിലേ ജനം കണക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. യു.ഡി.എഫ്​ സംവിധാനത്തിന്റെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന ജോലിയാണ് കൺവീനർക്കുള്ളത്​. പാർട്ടി കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റാണ്​. ആ അവകാശം മറ്റാർക്കുമില്ല. പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നയം വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:adoor prakashK MuraleedharanDileepLatest News
    News Summary - Dileep: Adoor Prakash's statement is unfounded, says K. Muraleedharan
    Similar News
    Next Story
    X