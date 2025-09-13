Begin typing your search above and press return to search.
    ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസ് ബില്ലായി സഭയിലേക്ക്

    വി.സി നിയമനത്തിൽ ചാൻസലറെ വെട്ടി സർക്കാറിന്​ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതാണ്​ ബില്ല്
    digital university
    ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ത​ട​ഞ്ഞ, കേ​​ര​​ള ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല വി.​സി നി​​യ​​മ​​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഓ​​ർ​​ഡി​​ന​​ൻ​​സ്​ ബി​ല്ലാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. നി​യ​മ​വ​കു​പ്പ്​ കൈ​മാ​റി​യ​തു​പ്ര​കാ​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആ​റി​ന്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല വി.​​സി നി​​യ​​മ​​ന​​ത്തി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്​ മേ​​ൽ​​ക്കൈ ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന രീ​​തി​യി​​ൽ സെ​​ർ​​ച്​ ക​​മ്മി​​റ്റി​ ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ മാ​​റ്റം​​വ​​രു​​ത്താ​​ൻ വ്യ​​വ​​സ്ഥ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഓ​​ർ​​ഡി​​ന​​ൻ​​സ്. അ​​ഞ്ചം​​ഗ സെ​​ർ​​ച്​ ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ മൂ​​ന്നു​​പേ​​രും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ താ​​ൽ​​പ​​ര്യം സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ലു​​ള്ള ഘ​​ട​​ന​​യാ​​ണ്​ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്.

    സം​​സ്​ഥാ​​ന ഉ​​ന്ന​​ത വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ നാ​​മ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശം ചെ​​യ്യു​​ന്ന പ്ര​​തി​​നി​​ധി ക​​ൺ​​വീ​​ന​​റാ​​യ അ​​ഞ്ചം​​ഗ ക​​മ്മി​​റ്റി​​യെ​​യാ​​ണ് നി​യ​മ​​ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി​​യി​​ലൂ​​ടെ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​റു​ടെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി, യു.​​ജി.​​സി പ്ര​​തി​​നി​​ധി, സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ബോ​​ർ​​ഡ്​ ഓ​​ഫ്​ ഗ​​വേ​​ണേ​​ഴ്​​​സ്​ പ്ര​​തി​​നി​​ധി, കേ​​ര​​ള ശാ​​സ്ത്ര​​സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക പ​​രി​​സ്ഥി​​തി കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ നാ​​മ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശം ചെ​​യ്യു​​ന്ന പ്ര​​തി​​നി​​ധി എ​​ന്നി​​വ​​രു​​മു​​ണ്ടാ​​കും.

    സെ​​ർ​​ച്​ ക​​മ്മി​​റ്റി രൂ​​പ​​വ​​ത്​​​ക​​ര​​ണ ചു​​മ​​ത​​ല സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും ക​​ര​​ട്​ ഓ​​ർ​​ഡി​​ന​​ൻ​​സി​​ൽ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യു​​ണ്ട്. സെ​​ർ​​ച്​ ക​​മ്മി​​റ്റി രൂ​​പ​​വ​​ത്​​​ക​​രി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്​ ആ​​രാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന​​ത്​ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച​ 2018ലെ ​​യു.​​ജി.​​സി ച​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​ത്യേ​​ക വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ല്ല.

    വി.​​സി നി​​യ​​മ​​ന​​ത്തി​​ൽ രാ​​ജ്​​​ഭ​​വ​​ൻ വ​​ഴി​​യു​​ള്ള ബി.​​ജെ.​​പി ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങും​വ​​രെ സ​​ർ​​ക്കാ​​റാ​​യി​​രു​​ന്നു സെ​​ർ​​ച്​ ക​​മ്മി​​റ്റി രൂ​​പ​​വ​​ത്​​​ക​​രി​​ച്ച് വി​​ജ്ഞാ​​പ​​ന​മി​റ​ക്കി​യി​രു​​ന്ന​​ത്. നി​​യ​​മ​​നാ​​ധി​​കാ​​രി എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​ർ പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ്​ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​ശാ​​ല നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​തു​​സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച വ്യ​​വ​​സ്ഥ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച​​ത്. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്​ സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യാ​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

