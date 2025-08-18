Begin typing your search above and press return to search.
    ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല : വി.സിക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ബോർഡ്​ ഓഫ്​ ഗവേണേഴ്​സ് യോഗം​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​സ്​​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​സി​സ തോ​മ​സി​നെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ ​ഗ​വേ​ണേ​ഴ്​​സ്​ (ബി.​ഒ.​ജി) യോ​ഗം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് യോ​ഗം​ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ബി.​ഒ.​ജി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ വി.​സി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും ബി.​ഒ.​ജി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഐ.​ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ‘പ​ഠ​നം’ എ​ന്ന വാ​ക്കാ​കും ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച്​ രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക.സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി.​സി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ബി.​ഒ.​ജി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കെ​തി​രെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം വി.​സി ബി.​ഒ.​ജി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​​ന്നി​ല്ല. ഇ​താ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

