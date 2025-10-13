Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:19 AM IST

    ഡിജിറ്റൽ, കെ.ടി.യു വി.സി നിയമനം; പാനൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​ കൈമാറി

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​ണ്​ പാ​ന​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്​
    Kerala Digital University
    കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍, സാ​ങ്കേ​തി​ക (കെ.​ടി.​യു) സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍, സാ​ങ്കേ​തി​ക (കെ.​ടി.​യു) സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥി​രം വി.​സി​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ന​ല്‍ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് കൈ​മാ​റി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ധാം​ശു ധൂ​ലി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി​യാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​മാ​യി അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം വി.​സി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട പേ​രു​ക​ൾ മു​ദ്ര​വെ​ച്ച ക​വ​റി​ൽ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ര​ണ്ട്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും മൂ​ന്നു​വീ​തം പേ​രു​ക​ളാ​ണ്​ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ധാം​ശു ധൂ​ലി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി ര​ണ്ട്​ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​ണ്​ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പാ​ന​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന നി​ശ്ച​യി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണം. ഈ ​മു​ൻ​ഗ​ണ​ന പാ​ലി​ച്ച്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    പാ​ന​ലി​ലെ പേ​രു​ക​ളി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കാ​ര്യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ലി​ൽ കാ​ര​ണ​സ​ഹി​തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താം.​ വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​യ​ർ​ന്നാ​ൽ ഫ​യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ കോ​ട​തി​യാ​ണ് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഏ​ല്‍പി​ച്ച ദൗ​ത്യം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ധൂ​ലി​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ നാ​ലു​ദി​വ​സം മാ​സ്‌​ക​റ്റ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​മു​ഖം.

    ഓ​രോ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കും ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം വീ​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ലെ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക വി.​സി​മാ​രും മു​ൻ വി.​സി​മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​ടി.​യു വി.​സി ഡോ. ​കെ. ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി ഡോ. ​സി​സ തോ​മ​സ്, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി ഡോ. ​കെ.​കെ. സാ​ജു, കെ.​ടി.​യു മു​ൻ വി.​സി ഡോ. ​എം.​എ​സ്. രാ​ജ​ശ്രീ, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ന്‍ വി.​സി ഡോ. ​സ​ജി ഗോ​പി​നാ​ഥ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​ടി.​യു വി.​സി പാ​ന​ലി​ല്‍ ഡോ. ​രാ​ജ​ശ്രീ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ വി.​സി പാ​ന​ലി​ല്‍ ഡോ. ​സ​ജി ഗോ​പി​നാ​ഥും ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പേ​രു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി.​സി നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​മോ​യെ​ന്ന​ത്​ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​ണ്. നി​യ​മ​ന രീ​തി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സി​ല്‍ യു.​ജി.​സി​യും ക​ക്ഷി ചേ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​ര്‍ച് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ധൂ​ലി​യ​ക്ക് ഓ​രോ സി​റ്റി​ങ്ങി​നും മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശം. സെ​ര്‍ച് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​റ്റു പ്ര​ഫ​സ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് 40,000 രൂ​പ വീ​തം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    TAGS:vice chancellorchief ministerappointmentkerala digital universitySupreme Court
    News Summary - Digital, KTU VC appointment; Panel handed over to Chief Minister
