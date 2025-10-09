Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 7:16 AM IST

    കെ.ടി.യു, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വി.സി നിയമനം; സുപ്രീം​കോടതി നിശ്​ചയിച്ച സെർച്​ കമ്മിറ്റി അഭിമുഖം തുടങ്ങി

    അഭിമുഖത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ​ താൽക്കാലിക വി.സിമാരും മുൻ വി.സിയും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക (കെ.​ടി.​യു) സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖം തു​ട​ങ്ങി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കെ.​ടി.​യു വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 15 പേ​രെ​ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന് ക്ഷ​ണി​ച്ചു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി സു​ധാം​ശു ദൂ​ലി​യ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ചം​ഗ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ്​ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും അ​ഭി​മു​ഖം തു​ട​രും.

    നി​ല​വി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​സി​സ തോ​മ​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​പി. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ആ​ശാ​ല​ത, എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും കെ.​ടി.​യു മു​ൻ പി.​വി.​സി​യു​മാ​യ ഡോ. ​എം. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി. കോ​ള​ജ്​ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ബി​ന്ദു, ക​ർ​ണാ​ട​ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ഫ. അ​സ്​​ലം, കോ​ത​മം​ഗ​ലം എം.​എ കോ​ള​ജി​ലെ പ്ര​ഫ. ബി​ജു, ബാ​ർ​ട്ട​ൺ​ഹി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ​ പ്ര​ഫ. ബി​ന്ദു​കു​മാ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ കോ​ള​ജ്​ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്​ പീ​റ്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടു​ന്നു. കെ.​ടി.​യു വി.​സി​യു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​കെ. ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്,​ മു​ൻ വി.​സി ഡോ. ​എം.​എ​സ്.​ രാ​ജ​ശ്രീ, മു​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ. ​എ. പ്ര​വീ​ൺ, ക​ണ്ണൂ​ർ വി.​സി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ. കെ.​കെ. സാ​ജു, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ പ്ര​ഫ. എ. ​മു​ജീ​ബ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ്. ഇ​വ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നെ​ത്തി​യേ​ക്കും.

    കെ.​ടി.​യു വി.​സി പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലും അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ്. സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്​ പു​റ​മെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ​യും ര​ണ്ട്​ വീ​തം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ്​ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നും സു​ധാം​ശു ദൂ​ലി​യ​യാ​ണ്​ സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വേ​റെ​യാ​ണ്.

    സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മു​ൻ​ഗ​ണ​ന നി​ശ്​​ച​യി​ച്ച്​ പ​ട്ടി​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണം. മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ച്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി.​സി നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്ത​ണം. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കാ​ര്യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താം. അ​ത്ത​രം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കേ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബ​ഞ്ച്​ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഫ​യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും. സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ യു.​ജി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭി​ക്കും​വ​രെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി​യി​ൽ യു.​ജി.​സി​യും ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

