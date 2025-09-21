Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:32 AM IST

    ഡിജിറ്റൽ ആസക്തി: ഡി-ഡാഡിൽ ചികിത്സാസഹായം തേടിയത് 1992 കുട്ടികൾ

    ഡിജിറ്റൽ ആസക്തി: ഡി-ഡാഡിൽ ചികിത്സാസഹായം തേടിയത് 1992 കുട്ടികൾ
    മ​ല​പ്പു​റം: മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ അ​ട​ക്കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​മി​താ​സ​ക്തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡീ-​അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ (ഡി-​ഡാ​ഡ്) ചി​കി​ത്സ​സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​ത് 1992 കു​ട്ടി​ക​ൾ. 2023 മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ 2025 ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ആ​റ് ഡി-​ഡാ​ഡ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ​ത്തി​യ​ത് -480 കേ​സു​ക​ൾ. ബാ​ക്കി എ​ണ്ണ​മി​ങ്ങ​നെ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് -325, തൃ​ശൂ​ർ -304, കൊ​ച്ചി -300, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -299, ക​ണ്ണൂ​ർ -284. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലാ​ണ് ചി​കി​ത്സാ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ‍യാ​ണ് ചി​കി​ത്സ.

    സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​തി​ൽ 1164 കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. 571 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 33 കേ​സു​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി. 224 കേ​സു​ക​ൾ മ​റ്റു ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൈ​മാ​റി. കൊ​ല്ല​ത്ത് 75 കേ​സു​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ട​ക്കു​ന്നു. 20 കേ​സു​ക​ൾ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. 380 കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. അ​ഞ്ചു കേ​സു​ക​ൾ പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് 148 കേ​സു​ക​ളി​ലും തൃ​ശൂ​രി​ൽ 140 കേ​സു​ക​ളി​ലും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ 97, കൊ​ച്ചി​യി​ൽ 79, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 32 കേ​സു​ക​ളി​ലും ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 231, കൊ​ച്ചി​യി​ൽ 157, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് -142, ക​ണ്ണൂ​ർ -141, തൃ​ശൂ​ർ -113 കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ 10, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഏ​ഴ്, ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ അ​ഞ്ച്, തൃ​ശൂ​രി​ൽ നാ​ല്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ര​ണ്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ല​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​നു കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡി-​അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ. ആ​രോ​ഗ്യം, വ​നി​ത-​ശി​ശു​വി​ക​സ​നം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. 2025-‘26ൽ ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, ഇ​ടു​ക്കി, കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​കൂ​ടി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2021 മു​ത​ൽ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 41 കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു.

