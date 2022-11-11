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    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Nov 2022 3:03 AM GMT
    Updated On
    date_range 2022-11-11T08:33:01+05:30

    പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

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    പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
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    കബീർ

    പാണ്ടിക്കാട്: പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ വ്യാപാരി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. പൂളമണ്ണയിലെ ജാഫർ സ്റ്റോർ ഉടമ കുട്ടശ്ശേരി കബീർ (മാനു -50) ആണ് മരിച്ചത്.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഭാര്യ: ആരിഫ. മക്കൾ: ജിതിൻഷാദ്, ഷിബിൻഷാദ്, ജിൻസിയ. സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ മുഹമ്മദ്, ഹസ്സൻ, അബ്ദു, ഖാലിദ് (ജാഫർ സ്റ്റോർ തുവ്വൂർ), ഫാത്തിമ, സുബൈദ, റുഖിയ, മൈമൂന.


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    TAGS:heart attck Cardiac Arrest Morning Walk 
    News Summary - Died after collapsing during morning Walk
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