Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    11 Dec 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    11 Dec 2025 8:03 AM IST

    രാഹുലിൽ പഠിച്ചില്ല, ദിലീപിൽ ‘സീനായി’; ഒറ്റപ്പെട്ട് അടൂർ പ്രകാശ്

    രാഹുലിൽ പഠിച്ചില്ല, ദിലീപിൽ ‘സീനായി’; ഒറ്റപ്പെട്ട് അടൂർ പ്രകാശ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച​തി​ൽ കൈ​പൊ​ള്ളി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്​ മു​ന്ന​ണി​യെ ഒ​ന്നാ​​കെ വ​റു​ച​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളി​യ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ രൂ​ക്ഷ വി​കാ​രം. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​നെ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ തി​രു​ത്തി​പ്പ​റ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ​പോ​ളി​ങ്​ ദി​ന​ത്തി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ ക​ല്ലു​ക​ടി​യാ​യി. ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദി​ലീ​പി​നെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട​ത്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വീ​ഴ്ച​യാ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യും ​സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ബോം​ബു​പൊ​ട്ടി​യ​ത്. വി​ധി മ​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​ട്ട​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​ചാ​ര​ണ​വി​ഷ​യ​മാ​ക്കാ​നും കാ​ത്തി​രു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​രാ​ശ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തോ​ടെ ഇ​ത്​ മാ​റി​ക്കി​ട്ടി​യെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​വാ​ദം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​തി​രെ തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. പ​രാ​മ​ർ​ശം പ്ര​കാ​ശ്​ തി​രു​ത്തി​യി​ട്ടും വി​വാ​ദം ക​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മി​താ​ണ്.

    അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്കൊ​പ്പ​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നി​ല​പാ​ട്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ക​ട​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ​ര​സ്യ​നി​ല​പാ​ട്​ കെ.​പി.​സി.​സി​യെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ടി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി എ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ‘കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ര​ക്കൊ​പ്പ​മോ അ​തോ പ്ര​തി​ക്കൊ​പ്പ​മോ’​എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി. ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, മ​റ്റ് സ്ത്രീ ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ, ഇ​ര​ക്ക് നീ​തി ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി പോ​രാ​ടു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​​ലെ​ല്ലാം ഈ ​നി​ല​പാ​ട് ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പി​നും വ​ഴി​വെ​ച്ചു. ഇ​താ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലേ​ക്കും കെ.​പി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടേ​ത​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ തി​രു​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ച​ത്. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും സ​മാ​ന സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി പി​ന്നീ​ട്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ​​പ്രാ​ഥ​മി​കാം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സ​സ്​​പെ​ന്‍റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​ട്ടും രാ​ഹു​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വ​ന്ന​തി​ല​ട​ക്കം അ​നു​കൂ​ല സ​മീ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റേ​ത്.

    newsadoor prakashRahul MamkootathilDileep
    News Summary - Didn't learn from Rahul, became 'Sinai' from Dileep; Adoor Prakash isolated
