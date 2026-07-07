Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപഠനം പാതിവഴിയില്‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 July 2026 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 3:00 PM IST

    പഠനം പാതിവഴിയില്‍ മുടങ്ങിയോ? സൗജന്യ തുടര്‍പഠനത്തിന് കേരള പൊലീസിന്‍റെ 'ഹോപ്പ്' പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

    text_fields
    bookmark_border
    പഠനം പാതിവഴിയില്‍ മുടങ്ങിയോ? സൗജന്യ തുടര്‍പഠനത്തിന് കേരള പൊലീസിന്‍റെ ഹോപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്ലസ് ടു പഠനം പാതിവഴിയില്‍ മുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി തുടര്‍പഠനം സാധ്യമാക്കുന്ന കേരള പൊലീസിന്റെ 'ഹോപ്പ്' പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയ 22 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് അതത് ജില്ലകളില്‍ വെച്ചാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്.

    താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ജൂലൈ 31നകം അതത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലോ 9497 900 200 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെട്ട് പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് പുറമെ മെന്ററിങ്, മോട്ടിവേഷന്‍ പരിശീലനങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, വിവിധ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം 1671 പേർ പദ്ധതിയിലൂടെ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 1050 പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് അർഹത നേടിയിരുന്നു. 2017-ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതുവരെ 8695 പേർ പരീക്ഷ എഴുതുകയും അതിൽ 5414 പേർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policeeducationregister
    News Summary - Did You Have to Drop Out of Your Studies? Register for Kerala Police’s ‘HOPE’ Scheme for Free Continuing Education
    Similar News
    Next Story
    X