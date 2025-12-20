Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    20 Dec 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 12:44 PM IST

    ത​റ കെ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്ന് പ​ന്ത​ലി​ച്ച ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ൽ ചക്ക?!

    jackfruit
    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ആ​ൽ​മ​ര​വും പ്ലാ​വും ചേ​ർ​ന്ന് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വ​ടാ​ട്ടു​പാ​റ മീ​രാ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ. ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ച​ക്ക കാ​യ്ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക.

    മീ​രാ​ൻ​സി​റ്റി​യി​ൽ വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത് ത​റ കെ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ർ​ന്ന് പ​ന്ത​ലി​ച്ച് ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ക്ക​ക​ൾ വി​രി​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 50 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ ആ​ലും, മാ​വും, പ്ലാ​വും ന​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മാ​വ് ഉ​ണ​ങ്ങി​പ്പോ​യെ​ന്നും, ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ളും ത​ണ്ടും വ​ള​ർ​ന്ന് പ്ലാ​വി​നെ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി മ​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എ​വി​ടെ നി​ന്ന് നോ​ക്കി​യാ​ലും കൂ​റ്റ​ൻ ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ൽ ച​ക്ക വി​രി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ണാനാകുക.

    TAGS:jackfruitBanyan tree
    News Summary - Did jackfruit grow on the banyan tree in Kothamangalam?
