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    Kerala
    Posted On
    date_range 22 July 2026 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 10:32 PM IST

    ‘രക്ഷാപ്രവർത്തന’ കേസ് അട്ടിമറി റിപ്പോർട്ട്​ ഡി.ജി.പി ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്​ കൈമാറി

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    എ​ന്ത്​ ശി​പാ​ർ​ശ​യാ​ണ്​ ഡി.​ജി.​പി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്​​ത​മ​ല്ല
    ‘രക്ഷാപ്രവർത്തന’ കേസ് അട്ടിമറി റിപ്പോർട്ട്​ ഡി.ജി.പി ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്​ കൈമാറി
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    ഡി.​ജി.​പി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ‘ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന’ കേ​സ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ശ്ര​മം​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ര്‍. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഒ​ടു​വി​ൽ ഡി.​ജി.​പി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​കും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഡി.​ജി.​പി ശി​പാ​ർ​ശ സ​ഹി​തം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. എ​ന്ത്​ ശി​പാ​ർ​ശ​യാ​ണ്​ ഡി.​ജി.​പി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്​​ത​മ​ല്ല.

    കേ​സ്​ ഡ​യ​റി തി​രു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്​ താ​ൻ വ​യ​നാ​ട്​ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ലെ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ ഏ​കോ​പ​ന ചു​മ​ത​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ എ.​ഡി.​ജി.​പി ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡി.​ജി.​പി​യോ​ട്​ അ​ജി​ത്​​കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം സ​ഹി​തം ഡി.​ജി.​പി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ, എ.​ഡി.​ജി.​പി ഓ​ഫി​സി​ലെ ഗ്രേ​ഡ്​ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ്, ശ്രീ​കാ​ന്ത്, കേ​സ്​ ആ​ദ്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച മൂ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ത്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്​​സ്​ മേ​ധാ​വി നി​തി​ന്‍ അ​ഗ​ര്‍വാ​ള്‍ 31ന്​ ​വി​ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഡി.​ജി.​പി റാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത ക​ല്‍പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ് അ​ജി​ത്കു​മാ​ര്‍. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​ന്​ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യം ത​ത്വ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അ​ട​ക്കം ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ടാ​ല്‍ ഡി.​ജി.​പി റാ​ങ്കി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ അ​ത്​ ത​ട​സ​മാ​കും. സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്‌.​ഐ​മാ​ര്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഓ​ഫി​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി കേ​സ് ഡ​യ​റി തി​രു​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത തേ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​തി​ന്​ തെ​ളി​വാ​യി ചാ​റ്റി​ന്‍റെ സ്​​​ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ്​ ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ടി റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

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    TAGS:adgpsit reportMR Ajith Kumarkerala Home DepartmentRavada Chandrasekhar
    News Summary - DGP Submits 'Rescue Operation' Case Report to Home Department
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