Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡി.ജി.പി സ്ഥാനം: എസ്....
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 July 2026 11:13 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 11:13 PM IST

    ഡി.ജി.പി സ്ഥാനം: എസ്. ശ്രീജിത്തിന് നറുക്ക്; അജിത്കുമാറിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി.ജി.പി സ്ഥാനം: എസ്. ശ്രീജിത്തിന് നറുക്ക്; അജിത്കുമാറിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി
    cancel
    camera_alt

    എ.ഡി.ജി.പി എസ്. ശ്രീജിത്ത്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ജ​യി​ൽ മേ​ധാ​വി​യും എ.​ഡി.​ജി.​പി​യു​മാ​യ എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ചീ​ഫ്​​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ശ്വ​നാ​ഥ്​ സി​ൻ​ഹ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി. ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​നെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​​ക്കേ​സ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഫ​യ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു. ഡി.​ജി.​പി സ്ഥാ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​ കു​മാ​റി​ന്​ വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി.

    1995 ബാ​ച്ചു​കാ​ര​നാ​യ എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​നാ​ണ് അ​ടു​ത്ത ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത. പ​ക്ഷെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ജി​ത്​ കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ എ​സ്.​ഐ.​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്. സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡി.​ജി.​പി​യാ​യു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യ​രു​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ജി​ത്​​കു​മാ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റീ​വ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ത​ള്ളി​യ​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    ഒ​ഴി​വ്​ വ​രു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ 1996 ബാ​ച്ചു​കാ​രാ​യ ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ​യും വി​ജ​യ് സാ​ക്ക​റെ​യും ഡി.​ജി.​പി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ്‌​ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം 30ന് ​ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് മേ​ധാ​വി നി​ധി​ൻ അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ വി​ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ഒ​ഴി​വി​ലാ​ണ് ഡി.​ജി.​പി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ​പൊ​ലീ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ.​ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി​രു​ന്ന ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്​ ജ​യി​ൽ മേ​ധാ​വി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചു​മ​ത​ല ഐ.​ജി. ഹ​ർ​ഷി​ത അ​ട്ട​ല്ലൂ​രി​ക്കാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഹ​ർ​ഷി​ത​ക്ക്​ എ.​ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ല​ഭി​ക്കും. ഡി.​ജി.​പി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​ന്​ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovtDGP postADGP S SreejithMR Ajith Kumar
    News Summary - ഡി.ജി.പി സ്ഥാനം: എസ്. ശ്രീജിത്തിന് നറുക്ക്
    Similar News
    Next Story
    X