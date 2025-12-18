Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:20 PM IST

    ‘പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ...’ കേസ്: തിടുക്കം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം, വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റക്ക് കത്തയച്ച് പൊലീസ്

    'പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ...' കേസ്: തിടുക്കം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം, വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റക്ക് കത്തയച്ച് പൊലീസ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ‘പോ​റ്റി​യേ കേ​റ്റി​യേ...’ പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ത​ൽ​ക്കാ​ലം ന​ട​പ​ടി ക​ടു​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നം. കേ​സി​ല്‍ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ല്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ മാ​ത്രം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. പ്ര​തി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ൽ​ക്കാ​ല​മി​ല്ല. കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ല്‍ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    പാ​ട്ടി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ പാ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സാ​ദ് കു​ഴി​കാ​ല​യു​ടെ മൊ​ഴി ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യെ​ടു​ക്കും. അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ത്തെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന പാ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. ഡി.​ജി.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ജി.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള, ഗാ​യ​ക​ൻ ഡാ​നി​ഷ് മ​ല​പ്പു​റം, ഗാ​നം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച സി.​എം.​എ​സ് മീ​ഡി​യ, നി​ർ​മാ​താ​വ് സു​ബൈ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സൈ​ബ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മെ​റ്റ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ്.

    ഗാ​ന​ത്തി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചി​ത്ര​വും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്. കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വി​ഡി​യോ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഗാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ബ​ര്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് എ​സ്.​പി അ​ങ്കി​ത് അ​ശോ​കി​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല. ഗാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് നേ​രി​ട്ട് പ​രാ​തി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Devotional song; Police will not file a case immediately
