Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘പാളി’യിൽ പണി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:01 AM IST

    ‘പാളി’യിൽ പണി പാളുമോ?; സ്വർണപ്പാളികൾ കാണാതായതിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്തിമറിപ്പോർട്ട് ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പാളി’യിൽ പണി പാളുമോ?; സ്വർണപ്പാളികൾ കാണാതായതിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്തിമറിപ്പോർട്ട് ഇന്ന്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ കാ​ണാ​താ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​ഘം ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ന് അ​ന്തി​മ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് മു​ന്നി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പ​തി​ച്ച പാ​ളി​ക​ൾ ദേ​വ​സ്വം മ​ഹ​സ​റി​ൽ ‘ചെ​മ്പ് ത​കി​ട്’ എ​ന്ന് തെ​റ്റാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ന്ന​ത്തെ അ​ഡ്മി​നി​ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു, ഈ ​രേ​ഖ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, വി​ര​മി​ച്ച ര​ണ്ട് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ, തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ഒ​രു അ​ഡ്മി​നി​ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ, നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സി​ലു​ള്ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് പാ​ളി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ഇ​ട​പെ​ട​ലും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​ണ്. 1998ൽ ​ദ്വാ​ര​ക​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞാ​ണു യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്പ് ഉ​ട​മ വി​ജ​യ് മ​ല്യ അ​യ്യ​പ്പ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ, വാ​തി​ലു​ക​ൾ, മേ​ൽ​ക്കൂ​ര, ചി​ത്ര​ഫ​ല​കം, താ​ഴി​ക​ക്കു​ടം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, 2019ൽ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട് സൈ​ഡ് പാ​ളി​ക​ളും ചെ​മ്പു ത​കി​ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ണ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി തി​രി​ച്ച് എ​ത്തി​ച്ച പാ​ളി​യി​ലു​ള്ള​ത് 394 ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദേ​വ​സ്വം മാ​ന്വ​ൽ പ്ര​കാ​രം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ചാ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക്ഷേ​ത്ര സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​രു​ത്. ദേ​വ​ന്‍റെ അ​നു​ജ്ഞ വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ക്ഷേ​ത്ര​സ​വി​ധ​ത്തി​ൽ വ​ച്ച് കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താം. 1998ൽ ​സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്താ​ണ് പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2019ൽ ​ഉ​ന്ന​ത ഉ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ ഇ​ത് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Devaswom Boardgold missingSabarimalaKerala
    News Summary - Devaswom Vigilance's final report on missing gold today
    Similar News
    Next Story
    X