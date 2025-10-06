Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:53 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:53 PM IST

    അയ്യപ്പ സംഗമം, സ്വർണപ്പാളി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ലാതെ ദേവസ്വം മന്ത്രി

    അയ്യപ്പ സംഗമം, സ്വർണപ്പാളി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ലാതെ ദേവസ്വം മന്ത്രി
    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിലും ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമ നടത്തിപ്പിലും നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉരുണ്ടുകളിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ. സ്വർണപ്പാളി അടക്കമുള്ള വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഹൈകോടതിയുടെ മുൻ അനുമതി വേണമെന്ന് നിഷ്കർ‍ഷിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന റോജി എം. ജോണിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് ശ്രീകോവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഹൈകോടതി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷൽ കമീഷണറെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ, ദ്വാരപാലക ശിൽപം പൊതിഞ്ഞ സ്വർണപ്പാളി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഹൈകോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം മന്ത്രിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

    സ്വർണപ്പാളിയും പീഠവും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി 39 ദിവസം കൈവശം വെക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന സി. ആർ.മഹേഷിന്‍റെയും കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്‍റെയും ചോദ്യത്തോടും വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മറുപടി. ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച തുകയുടെയും ആകെ ചെലവായ തുകയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ എ.പി അനിൽകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ല.

    പകരം ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, കേരള ബാങ്ക്, മറ്റ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുക ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മറുപടി.

    വീഴ്ച, സമ്മതിച്ച്​ ദേവസ്വം മന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ക​ൾ 2019ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ വീ​ഴ്ച​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഒ​പ്പം പോ​ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ വീ​ഴ്ച പ​റ്റി. തി​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും ക​ണ​ക്ക് തൂ​ക്കി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​​​​ലെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്​ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യോ എ​ന്ന​ത് കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ട്ടെ. ഹൈ​കോ​ട​തി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു. 1999 മു​ത​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​മ​ഗ്രാ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബോ​ർ​ഡ്​ മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​നാ​യി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മൂ​ന്ന് കോ​ടി രൂ​പ മു​ന്‍കൂ​റാ​യി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച്​ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി. ഇ​ത്​ ഹൈ​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മ​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന് ഇ​തി​ന്​ ഒ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യു​മി​ല്ലെന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു

