Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:34 PM IST

    ദേവസ്വം സ്വർണപ്പണിക്കാരനും സംശയനിഴലിൽ; തന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കി

    ദേവസ്വം സ്വർണപ്പണിക്കാരനും സംശയനിഴലിൽ; തന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കി
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ദേ​വ​സ്വം സ്മി​ത്തും (സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ൻ) സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ൽ. ചെ​മ്പും സ്വ​ർ​ണ​വും വേ​ർ​തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്മി​ത്ത്​​ത​ന്നെ സ്വ​ർ​ണം പ​തി​ച്ച ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2019 മേ​യ്​ 18ന്​ ​​ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നെ​ന്ന​ പേ​രി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യ മ​ഹ​സ​റി​ലാ​ണ്​ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​​മ്പെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ അ​ഴി​ച്ച്​ കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മ​ഹ​സ​റി​ൽ ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ളു​ടെ ​എ​ണ്ണ​വും തൂ​ക്ക​വും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്മി​ത്ത്​ ഒ​പ്പും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    2019 ജൂ​ലൈ 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും തെ​ക്കും വ​ട​ക്കും മൂ​ല​ക​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളും ​​​കൈ​മാ​റി​യ മ​ഹ​സ​റി​ലും ദേ​വ​സ്വം സ്മി​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ​എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലും ചെ​മ്പെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്മി​ത്ത്​ ഒ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്, വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ താ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സ്മി​ത്ത്​ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ 2019ൽ ​​​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​യി മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ ത​ന്ത്രി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. മ​ഹ​സ​റി​ൽ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ പേ​ര്​ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​ന്ന​ത്തെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ഒ​പ്പ്​ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം വാ​ങ്ങാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​രി​ലും തെ​ക്കും വ​ട​ക്കും മൂ​ല​ക​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളി​ലും പൂ​ശി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്വ​ർ​ണം മാ​ഞ്ഞ്​ ​ചെ​മ്പ്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ പു​തു​താ​യി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി വൃ​ത്തി​യാ​യി ​വെ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ത​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ലെ സ്വ​ർ​ണം കു​റ​ഞ്ഞ്​ ചെ​മ്പ്​ തെ​ളി​ഞ്ഞെ​ന്ന പ​രാ​മ​ശം മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നു​മാ​ത്രം​ എ​ഴു​തി​യ​ത്. ഇ​ത്​ ത​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​റ​യ്​​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ തൃപ്തിയില്ലെന്ന്​ കെ.പി.സി.സി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള ​കേ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് പൂ​ര്‍ണ തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ര്‍ണം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നോ പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നോ സ​ര്‍ക്കാ​റും പൊ​ലീ​സും ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ട​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് പ​ത്തു​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഒ​രു പു​രോ​ഗ​തി​യു​മി​ല്ല. സ്വ​ർ​ണം ആ​ര്‍ക്ക് വി​റ്റെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് യു​വാ​വ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ല്‍ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ എ​ന്ന പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ പോ​ലും പൊ​ലീ​സി​ന് ഭ​യ​മാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ​യും ഒ​ത്തു​ക​ളി​യു​ടെ വേ​റൊ​രു രൂ​പ​മാ​ണ് ആ ​കേ​സി​ല്‍ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

