Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 6:27 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 6:27 AM IST

    അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനുമുമ്പ്​ സത്യവാങ്​മൂലം തിരുത്താൻ ആലോചനയുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ്

    അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനുമുമ്പ്​ സത്യവാങ്​മൂലം തിരുത്താൻ ആലോചനയുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ്
    കോ​ട്ട​യം: അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യു​മാ​യി തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ്. ബി.​ജെ.​പി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ൻ നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​യ​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​​ ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ ഈ ​മാ​സം 20ന് ​അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വും ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ​അ​തി​നാ​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡ്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ ആ​ചാ​രം, അ​നു​ഷ്ഠാ​നം എ​ന്നി​വ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കും. ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ല​പാ​ട്. നി​യ​മ​വി​ധേ​യ​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം പി​ന്‍വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ബി.​ജെ.​പി​യും ഹൈ​ന്ദ​വ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫും. മു​ൻ നി​ല​പാ​ട്​ തി​രു​ത്തി​യാ​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തോ​ട്​ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ അ​വ​ർ. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ബോ​ർ​ഡ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം തി​രു​ത്തു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ്. മ​ത, സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​മു​ണ്ട്. അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​നം അ​ട​ഞ്ഞ വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി​ക്ക്​ ഒ​രു​കാ​ര​ണം 2019ൽ ​ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും മു​റു​കു​ക​യാ​ണ്. യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​​ ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും സി.​പി.​എം നേ​താ​വു​മാ​യ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സാ​വ​കാ​ശ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    affidavittravencore devasom boardAyyappa sangamamKerala News
    News Summary - Devaswom Board plans to amend affidavit before Ayyappa Sangamam
