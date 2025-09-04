Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 6:35 AM IST

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം; രാഷ്ട്രീയനീക്കമെന്ന ആക്ഷേപം പൊളിക്കാൻ വമ്പൻ പദ്ധതികളുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ്

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം; രാഷ്ട്രീയനീക്കമെന്ന ആക്ഷേപം പൊളിക്കാൻ വമ്പൻ പദ്ധതികളുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ്
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡി​നെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ, ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ൻ വ​മ്പ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബോ​ർ​ഡ്. നി​ല​യ്ക്ക​ൽ ടൗ​ൺ​ഷി​പ് അ​ട​ക്കം 500 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ചെ​ല​വു​വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന് ​പ​മ്പ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​​ളു​ടെ മു​ന​യൊ​ടി​ക്കാ​ൻ​കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ഓ​രോ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ശ​ദ രൂ​പ​രേ​ഖ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം. സ​മു​ദാ​യ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ​കൂ​ടി ഇ​തി​ലൂ​ടെ ബോ​ർ​ഡ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി ക​യ​റി​യെ​ത്തു​ന്ന മേ​ലേ​തി​രു​മു​റ്റ​ത്ത്​ ശ്രീ​കോ​വി​ലും നാ​ല​മ്പ​ല​വും കൊ​ടി​മ​ര​വും മാ​ത്രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി, മ​റ്റ്​ നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ത​ന്ത്രി, മേ​ൽ​ശാ​ന്തി, കീ​ഴ്ശാ​ന്തി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മു​റി​ക​ൾ, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ്, പൂ​ജ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മു​റി, ദേ​വ​സ്വം ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രു​ടെ മു​റി, സ്റ്റോ​ർ മു​റി എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​താ​ഴെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, അ​സി. എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ഭ​ണ്ഡാ​രം സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ, വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മു​റി​ക​ളും അ​ര​വ​ണ പ്ലാ​ന്റു​മു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​ലോ​ച​ന. 300 കോ​ടി​യോ​ളം ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ശ​ബ​രി​മ​ല മാ​സ്റ്റ​ർ​പ്ലാ​നി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ള​യ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പ​മ്പ​യി​ലെ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ തു​ട​ങ്ങി പ​മ്പ ഗ​ണ​പ​തി​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​പി​ന്നി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ലം. 31.9 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ചെ​ല​വ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ ശ​ബ​രി​മ​ല ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യ നി​ല​യ്​​ക്ക​ലി​നെ ടൗ​ൺ​ഷി​പ് എ​ന്ന​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഭ​ക്ത​സം​ഘ​ങ്ങ​ളും എ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ക്കു​ള്ള പ​ണം സം​ഗ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡ്​ പ​റ​യു​ന്നു. 500 വി​ദേ​ശ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ക്ഷ​ണം.

    Girl in a jacket

    Travancore Devasom Board Ayyappa sangamam
