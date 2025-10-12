Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:18 AM IST

    സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡും പ്രതി; കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

    സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡും പ്രതി; കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്
    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ​ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ എഫ്.ഐ.ആറിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും പ്രതികളായത്. 2019ൽ എ.പത്മകുമാർ അധ്യക്ഷനായ ബോർഡിനെയാണ് കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപാളികൾ സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ട് പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എഫ്.ഐ.ആർ.

    വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അറിയില്ലെന്നും എ.പത്മകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. സ്പോൺസർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയാണ് എഫ്ഐആറിൽ ഒന്നാം പ്രതി. ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടുപ്രതികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2019 ൽ ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരുന്ന ബി.മുരാരി ബാബു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സുധീഷ് കുമാർ, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ്.ജയശ്രീ, അസി.എൻജിനീയർ കെ.സുനിൽകുമാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ശ്രീകുമാർ, തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർമാരായ കെ.എസ്.ബൈജു, ആർ.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ, പാളികൾ തിരികെ പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായിരുന്ന രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ കെ.രാജേന്ദ്രൻ നായർ എന്നിവരും കേസിൽ പ്രതികളാണ്.

    സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: 34 ാം ദിവസം കേസ്​; പുറത്തുവന്നത്​ വൻ കൊള്ള

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്​​പെ​ഷ​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടോ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന വി​വാ​ദം എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്,​ ന​ട​ന്ന​ത്​ വ​ൻ കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ൽ. വി​വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി 34 ാംദി​വ​സം​ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച്​ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ രാ​ത്രി ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ള്‍ ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ ചു​രു​ള​ഴി​യു​ന്ന​ത്. പി​റ്റേ​ന്ന്​ ഇ​വ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങാ​തെ​ സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി​ക​ള്‍ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക്​ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്ന്​ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ര്‍. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ക്ക്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന നി​ര്‍ദേ​ശം ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ച്, തു​ട​ർ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഇ​തേ ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ൾ 2019ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 4.147 കി​ലോ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തോ​​ടെ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    TAGS:travancore dewasom boardSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
