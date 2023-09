‘നീറ്റി’ൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടും അഖിലേന്ത്യ ക്വോട്ട പ്രവേശനത്തിൽ പിറകോട്ടടിച്ച്​ കേരളം

cancel By കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നീ​റ്റ്​ യു.​ജി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ്. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട, സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട്​ റൗ​ണ്ട്​ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ആ​ദ്യ 1000 പേ​രി​ൽ 311 പേ​ർ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത്​ 272 ആ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​ട്ടേ​റെ മു​ൻ​നി​ര റാ​ങ്കു​കാ​ർ പോ​ലും അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട ശ്ര​മി​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട​യി​ലാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​തു​കാ​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഡ​ൽ​ഹി എ​യിം​സ്, പു​തു​ച്ചേ​രി ജി​പ്​​മെ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ആ​ദ്യ നൂ​റി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഡ​ൽ​ഹി എ​യിം​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്. ജി​പ്​​മെ​റി​ൽ ഏ​ഴു​​പേ​രും. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ആ​ദ്യ 100 റാ​ങ്കു​കാ​രി​ൽ 36 പേ​രും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്കു​കാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​ത​​ന്നെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മെ​റി​റ്റി​ൽ 898ാം റാ​ങ്കി​ന്​ വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​​ണ 833ാം റാ​ങ്കാ​ണ്. ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 4020ാം റാ​ങ്ക്​ ആ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 3275ാം റാ​ങ്ക്​ ആ​ണ്​. ഈ​ഴ​വ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1898ാം റാ​ങ്ക്​ വ​രെ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ 1765ഉം ​മു​സ്​​ലിം സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ 1287ആ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 1157ാം റാ​ങ്കു​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ, സം​സ്ഥാ​ന ക്വോ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ മോ​പ് അ​പ്​ റൗ​ണ്ട്​ പൂ​ർ​ണ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. Show Full Article

News Summary -

Despite improvement in 'NEET', Kerala lags behind in All India quota admissions