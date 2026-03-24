Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സ;...
    Kerala
    Posted On
    24 March 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    24 March 2026 11:00 PM IST

    സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സ; ദന്തഡോക്ടർമാരുടെ അനുമതി ചോദ്യംചെയ്ത്​ ചർമരോഗ വിദഗ്​ധർ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സ; ദന്തഡോക്ടർമാരുടെ അനുമതി ചോദ്യംചെയ്ത്​ ചർമരോഗ വിദഗ്​ധർ
    cancel

    കൊ​ച്ചി: സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ ച​ർ​മ​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ്. ത​ല​മു​ടി വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, മു​ഖ​കാ​ന്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യേ​റി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഓ​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മാ​ക്സി​ലോ​ഫേ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​ജ​ന്മാ​ർ​ക്കും ​ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന ഡെ​ന്‍റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (ഡി.​സി.​ഐ) ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ ഡോ. ​റു​ക്‌​സാ​ന​യ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എം. മ​നോ​ജ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ഡെ​ന്‍റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡെ​ന്‍റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ​ട​ക്കം എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​യ​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി.

    ച​ർ​മ​ത്തി​ൽ മു​റി​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യും കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​യും മ​റ്റും ചെ​യ്യു​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ മാ​ത്ര​മേ ചെ​യ്യാ​വൂ​വെ​ന്ന്​ നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​എം.​സി) മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​റി​യി​ലോ ഡെ​ർ​മ​റ്റോ​ള​ജി​യി​ലോ ഉ​ന്ന​ത ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന‌​ത്. ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, മ​തി​യാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഇ​ത്ത​രം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കും. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Medical fielddermatologistHigh Court noticeKeralaCosmetic Treatment
    News Summary - Dermatologists question dentists' approval of cosmetic treatments
    Similar News
    Next Story
    X