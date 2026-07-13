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    Kerala
    Posted On
    date_range 13 July 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 6:15 AM IST

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി; ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ മു​​ൻ​പേ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി സി.​പി.​ഐ

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    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി; ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ മു​​ൻ​പേ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി സി.​പി.​ഐ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യി​ൽ സി.​പി.​എം അ​നു​ന​യ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​കു​മ്പോ​ഴും സി.​പി.​ഐ നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ച്ച് പ​ര​സ്യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് മു​തി​രു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ വ​ഴ​ങ്ങാ​നി​ല്ലെ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം. എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യാ​ലും പ​ദ​വി കൈ​വി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നും സി.​പി.​ഐ ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 14ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സി.​പി.​​ഐ​യു​ടെ സ​മീ​പ​നം എ​ന്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​ത്തി​ൽ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം. പാ​ല​ക്കാ​ട് ബ്രൂ​വ​റി വി​ഷ​യ​ത്തി​ലേ​തു​പോ​ലെ, സി.​പി.​ഐ​യെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ച് വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നും ബി​നോ​യ് പ​റ​യാ​തെ പ​റ​യു​ന്നു.ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്​ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്. ബ്രൂ​വ​റി വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ ‘ആ​തി​ഥേ​യ​രെ​ന്ന പ​രി​മി​തി’ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സി.​പി.​എം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്കി​യ​തും പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​തും ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ബ്രൂ​വ​റി​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കി​ട്ടി​യ​തി​ൽ ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പി​ന് സി.​പി.​ഐ ത​യ​ാറാ​യ​ത്. സ​മാ​ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ പ​ദ​വി​യി​ലും സി.​പി.​ഐ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സി.​പി.​ഐ​യെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ച് ഉ​പ​നേ​തൃ പ​ദ​വി ക​യ്യാ​ളാ​മെ​ന്ന സി.​പി.​എം ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ താ​ളം തെ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യും ചോ​ദ്യ​മു​ന​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തോ​ട് ‘‘അ​തൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും, അ​തെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​മാ​ണ്’’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പി​ണ​റാ​യിയുടെ സ​മീ​പ​നം. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വി​നെ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് എം.​വി ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​ല​വ​ട്ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് സി.​പി.​എം മ​യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സി.​പി.​ഐ ക​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭാ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മ​ട​ക്കം പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് സി.​പി.​ഐ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ.

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    TAGS:kerala politicsCPIpolitical discussions
    News Summary - Deputy Leader of the Opposition post; CPI makes its stance clear ahead of talks
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