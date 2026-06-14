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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 6:30 AM IST

    ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം; ജംപോ പട്ടിക ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ങ്ങി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്

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    ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം; ജംപോ പട്ടിക ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ങ്ങി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ​സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും സ്ഥ​ല​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി 118 ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ്. ​അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധ​മാ​ണ് ഇ​ത്ര​യു​മ​ധി​കം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം. 19 സീ​നി​യ​ർ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് 119 ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ങ്ങി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ മൂ​ന്നു ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​മാ​ർക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി​യ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​ 19 ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​തു​ക്കി​യി​റ​ക്കി.

    സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​മ​ർ​ഷം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ തുട​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​തു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ആരോപണമുണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​തു​ക്കിയ​തെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭാ​ഷ്യം. ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​മാ​ർ​ക്കാ​ണ് സീ​റ്റി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു വീ​ണ്ടും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ര​ണം ജി​ല്ല മാ​റ്റി നി​യ​മി​ച്ച ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പു​ന​ർ​വി​ന്യാ​സ​വും മേ​യ്‌ 31ന് ​വി​ര​മി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്തി​യു​മു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി നി​യ​മി​ച്ച​ത്. 17 പേ​രാ​ണ് വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലും ഒ​മ്പ​തു​​പേ​രും തൃ​ശൂ​ർ മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​രും സ്ഥ​ലം​മാ​റി എ​ത്തി.

    പ​ത്ത​നംതി​ട്ട​യി​ലും കോ​ട്ട​യ​ത്തും ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ടും ആ​റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ്ഥ​ലം​മാ​റി​യും ​പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യും എ​ത്തി. ഭ​ര​ണാ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​ത്താ​നാ​ണ് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​​മെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നു. ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വും സ്ഥ​ലംമാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വും ഉ​ട​ൻ ഇ​റ​ങ്ങും.

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    TAGS:transferdeputy collectorpromotionOrdersKerala News
    News Summary - Transfer of Deputy Collectors; Jump list New decision within 24 hours of the decision
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