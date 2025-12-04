Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    4 Dec 2025 12:37 PM IST
    4 Dec 2025 12:37 PM IST

    ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി​ ഭാരവാഹിയായി, ഒപ്പം അടിപിടിക്കേസിൽ പ്രതിയും; പൊലീസ്​ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം

    ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി​ ഭാരവാഹിയായി, ഒപ്പം അടിപിടിക്കേസിൽ പ്രതിയും; പൊലീസ്​ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം
    കോട്ടയം: ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച്​ ജമാഅത്ത്​ ഭാരവാഹിയാകുകയും ആ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനിടെയുണ്ടായ അടിപിടികേസിൽ പ്രതിയാകുകയും ചെയ്ത പൊലീസ്​ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അച്ചടക്കനടപടി.

    ടെലികമ്യൂനിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കേരള പൊലീസ്​ അസോസിയേഷൻ ടെലികമ്യൂനിക്കേഷൻ വിഭാഗം സെക്രട്ടറിയുമായ ടി. അനീസിനെതിരെയാണ്​ അന്വേഷണത്തിന്​ സൈബർ പൊലീസ്​ ഹെഡ്​ക്വാർട്ടേഴ്​സ്​ എസ്​.പി. ജെ. ഹിമേന്ദ്രനാഥ്​ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളത്​.

    കൊല്ലം ജില്ലാ സ്​പെഷൽ ബ്രാഞ്ച്​ ഡി.വൈ.എസ്​.പിയുടെ അന്വേഷണറിപ്പോർട്ടിന്‍റെയും ജില്ലാപൊലീസ്​ മേധാവിയുടെ കത്തിന്‍റെയും മറ്റ്​ രേഖകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന്​ നിർദ്ദേശം​ നൽകുന്നതെന്ന്​ ഉത്തരവിൽ വ്യക്​തമാക്കുന്നു. പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ടി. അനീസ്​ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്​ എസ്​.പിയുടെ ഉത്തരവിലുണ്ട്.

    അനീസിനെതിരായ ആ​രോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ ഡി.വൈ.എസ്​.പിതല വാക്കാലന്വേഷണം നടത്തി 15 ദിവസത്തിനകം കുറ്റാരോപണ മെമ്മോയുടെ പകർപ്പ്​ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കണമെന്നും രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്​ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്​തമാക്കുന്നു. പൊലീസ്​ ടെലികമ്യൂനിക്കേഷൻ ആന്‍റ്​ ടെക്​നോളജി എറണാകുളം റൂറൽ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടി. അനീസിൽ നിന്നും ഗുരുതരമായ പെരുമാറ്റദൂഷ്യവും അച്ചടക്കലംഘനവുമുണ്ടായെന്നും ഇത്​ പൊലീസിന്‍റെ സൽപേരിന്​ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയതായി തെളിഞ്ഞെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    ടെലികമ്യൂനിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യവെ അനീസ്​ 2024 മെയ്​ 11 ന്​ കരുനാഗപ്പള്ളി തേവലക്കര ഷെരീഫുൾ ഇസ്​ലാം ജമാഅത്തിലേക്ക്​ നടന്ന ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 13 ന്​ ജമാഅത്ത്​ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിനിടെ അംഗങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ്​ തമ്മിലടിക്കുകയും ജലീലെന്ന ആളെ മർദ്ദിച്ചതുമായി ബന്​ധപ്പെട്ട്​ തെക്കുംഭാഗം പൊലീസിൽ കേസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ഉത്തരവിൽ വ്യക്​തമാക്കുന്നു.

    ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസറോ സമൂഹത്തിന്​ മാതൃകയാകേണ്ട ഒരു പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന്‍റെയോ മതസംഘടനയുടേയോ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിയാകാൻ പാടില്ലെന്ന ചട്ടംലംഘിച്ചെന്നും അനീസിന്‍റെ ഭാഗത്ത്​ നിന്നും ഗുരുതര പെരുമാറ്റദൂഷ്യവും അച്ചടക്കലംഘനവുമുണ്ടായതായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്​തമായെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്​തമാക്കുന്നു.

