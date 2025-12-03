Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Dec 2025 4:26 PM IST
    date_range 3 Dec 2025 4:30 PM IST

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റേത് അതിതീവ്ര പീഡനം; മുകേഷിന്‍റേത് തീവ്രത കുറഞ്ഞത്, അത് പീഡനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല -ലസിത നായർ

    ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ല സെക്രട്ടറി ലസിത നായർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ

    തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റേത് അതിതീവ്രമായ പീഡനമാണെന്നും മുകേഷിന്‍റേത് പീഡനമാണന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെയും മുകേഷിന്‍റെയും കേസുകൾ രണ്ടും രണ്ടാണെന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ല സെക്രട്ടറി ലസിത നായരുടേതാണ് പ്രതികരണം.

    ‘രണ്ടും രണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ്. പരാതി വന്നാൽ സി.പി.എം പൊലീസിന് കൈമാറും, പാർട്ടി ശിക്ഷ വിധിക്കാറില്ല. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റേത് അതിതീവ്രമായ പീഡനമാണല്ലോ. മറ്റേത് തീവ്രത കുറഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. മുകേഷിന്‍റേത് പീഡനമെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തുടർ നടപടികളുണ്ടായേനെ. അത് ഞങ്ങൾ നിയമത്തിന് വിടുകയാണ്. ഏത് പീഡകനും അർഹമായ ശിക്ഷയുണ്ടാകണം. പാർട്ടി ഇത്തരം ഒരു കേസുകളിലും ഇടപെടാറില്ല. അത് നിയമം അനുസരിച്ച് പോകും. നിയമം ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല...’ -ലസിത നായർ പറഞ്ഞു.

