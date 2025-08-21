Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 12:18 PM IST

    മ​ല​ബാ​ർ സ​മ​ര​ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​വി​ടെ സ്മാ​ര​കം​?

    സ്ഥ​ലം ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് സ​ർ​ക്കാ​റും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും കൈ​യൊ​ഴി​യു​ന്നു
    മ​ല​ബാ​ർ സ​മ​ര​ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​വി​ടെ സ്മാ​ര​കം​?
    മ​ല​പ്പു​റം: വെ​ള്ള​പ്പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ട പൊ​രു​തി ധീ​ര​ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ മ​ല​ബാ​ർ സ​മ​ര​പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ര​ക​മെ​വി​ടെ​? സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​ര​ക്ത​രൂ​ക്ഷി​ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​റും സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണോ​​? മ​ല​ബാ​ർ യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​കം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി.

    ഹി​ന്ദു​ഐ​ക്യ​​വേ​ദി​യ​ട​ക്കം തീ​വ്ര ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റും ത​ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പി​റ​കോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. മ​ല​ബാ​ർ സ​മ​ര പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഏ​ക സ്മാ​ര​കം എ​ന്നു പ​റ​യാ​വു​ന്ന​ത് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ച്ച യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​ക കോം​പ്ല​ക്സാ​ണ്. മ്യൂ​സി​യം അ​ട​ക്കം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു സ്ഥാ​പി​ച്ച ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഇ​ന്നും പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    2005-2010 കാ​ല​യ​വ​ള​വി​ൽ അ​രി​മ്പ്ര മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ര​ണ്ട് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​ക​ളും ആ​സൂ​ത്ര​ണ സ​മി​തി​ക​ളി​ല​ട​ക്കം വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബ​ജ​റ്റി​ൽ തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    വാ​രി​യ​ൻ​കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കാ​ളി​കാ​വ് ക​ല്ലാ​മൂ​ല​യി​ലും പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ യു​ദ്ധ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ലും യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​​ന്ദ്ര​വും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം 50 ല​ക്ഷ​വും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഒ​രു​കോ​ടി​യും പി​ന്നീ​ട് 2.5 കോ​ടി​യും നീ​ക്കി​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വാ​രി​യം​കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് സ്ഥ​ലം​ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​ളി​വി​ൽ​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ക​ല്ലാ​മൂ​ല ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് ഭാ​ഗ​ത്ത​ട​ക്കം പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ്ഥ​ലം​ന​ൽ​കാ​ൻ ​ആ​രും ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​ക്ക് വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ഭൂ​മി വി​ല​ക്കു​വാ​ങ്ങി പ​ദ്ധ​തി പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ക ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ൽ ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് വി​പു​ല​മാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​ക കോം​പ്ല​ക്സ് ആ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ​സ്ഥ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് സ്മാ​ര​ക പ​ദ്ധ​തി​ത​ന്നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. മ​ല​ബാ​ർ സ​മ​ര​ത്തോ​ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വ​ഗ​ണ​ന സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ്മാ​ര​കം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്മാ​മാ​ര​ക​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും സ്ഥ​ലം ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. മ​റ്റു എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​ൻ​മാ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ കി​ഫ്ബി ഫ​ണ്ടി​ൽ സ്മാ​ര​ക​സൗ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള നി​ർ​ദി​ഷ്ട പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​​ലെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക ഏ​ടാ​യി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച മ​ല​ബാ​ർ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ 104ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ചി​ത സ്മാ​ര​കം എ​ന്ന​ത് സ്വ​പ്ന​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:memorialMalabar Rebellion 1921freedom fightersKerala News
    News Summary - demand for memorial of Malabar rebellion fighters
