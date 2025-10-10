Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Oct 2025 8:26 PM IST
    മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ്​ സ്വത്തായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വൈകി -ഹൈകോടതി

    kerala high court
    കൊച്ചി: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവാദമായ മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ്​ സ്വത്തായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വൈകിയെന്ന്​ ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ​ബെഞ്ച്​. മുനമ്പം ഭൂമി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്​ ജുഡീഷ്യൽ കമീഷനെ നിയമിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്​ ശരിവെച്ച്​​ ​ ജസ്റ്റിസ്​ എസ്​.എ. ധർമാധികാരി, ജസ്റ്റിസ്​ വി.എം. ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻബെഞ്ച്​ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണ്​ ഈ നിരീക്ഷണം.

    ന്യായമായ കാരണത്താലല്ലാതെ വഖഫ്​ സ്വത്ത്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വൈകരുതെന്നാണ്​ വഖഫ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്​. ഈ വ്യവസ്ഥകളുടെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണ്​ ഏഴ്​ പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം മുനമ്പത്തേത്​ വഖഫ്​ ഭൂമിയായി വിജ്ഞാപനം നടത്തുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്​ത വഖഫ്​ ബോർഡിന്‍റെ നടപടി. അതുകൊണ്ടുത​ന്നെ ഇത്​ നിയമവിരുദ്ധമാണ്​​​. അതിനാൽ, നിലവിലെ രജിസ്​ട്രേഷൻ നിയമപരമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്​. എന്നാൽ, ഇത്​ റദ്ദാക്കി ഉത്തരവിടുന്നില്ലെന്നും വിജ്ഞാപനം സർക്കാറിന്​ ബാധകമല്ലെന്ന്​ ​വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായ നിരീക്ഷണമാണിതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ രേഖയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്ത്​ വഖഫ്​ ആധാരമായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന്​ അംഗീകൃത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, റിട്ട് കോടതിക്കുതന്നെ പരിശോധിക്കാം​. വഖഫ്​ ബോർഡിന്‍റെ വിജ്ഞാപനത്തെത്തുടർന്ന്​ വിഷയം വഖഫ്​​ ട്രൈബ്യൂണലിന്‍റെ പരിഗണനയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും 1995ലെ വഖഫ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ബോർഡിന്‍റെ നടപടി ശരിയും ന്യായവും നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുമാണോ നിയമവിരുദ്ധമാണോ എന്ന്​ സിംഗിൾബെഞ്ച്​ ഉറപ്പുവരുത്തണമായിരുന്നുവെന്ന്​ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വഖഫ് നിയമവും നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ സർവേ, അർധ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം, റിപ്പോർട്ട്​ സമർപ്പണം, ഗസറ്റ്​ വിജ്ഞാപനം എന്നിവ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുനമ്പം ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുനമ്പത്തേത്​ വഖഫ് സ്വത്തായി കാണാനാവില്ലെന്നും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണ കമീഷനുകൾ രൂപവത്​കരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെ തടയാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കമീഷന്‍റെ ശിപാർശകളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാറിന്​ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:Kerala High CourtWaqf boardMunambam land issue
