​ഗതാ​ഗത വകുപ്പിലെ ഡി.പി.സി കൂടാൻ വൈകുന്നതിലുള്ള കാലതാമസം ശീതസമരമാണെന്ന രീതിയിലുളള വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് ​ഗതാ​ഗത സെക്രട്ടറി ബിജുപ്രഭാകർ അറിയിച്ചു. ഡി.പി.സിയുടെ പരി​ഗണയിൽ വരുന്ന ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ വിജിലൻസ് കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം കൊണ്ടാണ് ഡി.പി.സി മാറ്റി വെച്ചത്. അത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് തന്നെ ഡി.പി.സി കൂടുമെന്നും മറ്റുളള പ്രചരണങ്ങൾ വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും ​ഗതാ​ഗത സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

