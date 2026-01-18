Begin typing your search above and press return to search.
    വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധനിര ഉയരണം -മുഖ്യമന്ത്രി

    വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധനിര ഉയരണം -മുഖ്യമന്ത്രി
    ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സി.​എ​സ്.​ഐ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക ബി​ഷ​പ് മ​ല​യി​ൽ സാ​ബു കോ​ശി​യും ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ മെ​ത്രാ​പ്പൊ​ലീ​ത്ത കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്

    മാ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സും മു​ഖ്യമ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മാ​യി കു​ശ​ലം പ​ങ്കി​ടു​ന്നു.

    കോ​ട്ട​യം: ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ​ശ​ക്​​തി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ഐ​ക്യ​നി​ര കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത്​ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ചി​ങ്ങ​വ​നം സെ​ന്‍റ്​ ജോ​ൺ​സ്​ പു​ത്ത​ൻ​പ​ള്ളി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ ദി​നാ​ചാ​ര​ണ​വും മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ രാ​ജ്യം ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും നാ​നാ​ത്വ​വും സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക്രൈ​സ്​​ത​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റ്​ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക്​ വീ​ടും കി​ട​പ്പാ​ട​വും ന​ഷ്ട​മാ​യി പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​യ ക്രി​സ്മ​സ്​ പോ​ലും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​മ​ത്ര​യും എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന തു​രു​ത്താ​യി, മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭൂ​മി​ക​യാ​യി കേ​ര​ളം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്​ വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്​​തി​ക​ളെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്​ നാ​ളു​ക​ളാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഒ​രു വാ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വ​വാ​യു​വാ​ണ്.

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രെ സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട്​ എ​ടു​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി ഇ​വി​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ​ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കാ​ത്ത​ത്. ആ ​സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നെ​തി​രെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ശ​ക്​​തി​ക​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യു​ണ്ടാ​ക്കി ചെ​റു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ - ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തി​നും കാ​ർ​ഷി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ക്രൈ​സ്ത​വ​സ​മൂ​ഹം ന​ൽ​കി​യ പ​ങ്ക്​ കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക്​ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ മെ​ത്രാ​പ്പൊ​ലീ​ത്ത കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് മാ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, സി.​എ​സ്.​ഐ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക ബി​ഷ​പ്പ്​ മ​ല​യി​ൽ സാ​ബു കോ​ശി, ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി എം.​പി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജോ​ബ്​ മൈ​ക്കി​ൾ, പ്ര​മോ​ദ്​ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ, ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മെം​ബ​ർ സു​മ എ​ബി, ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ഒ എ​ബ്ര​ഹാം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - defense line against communal forces must be raised says Chief Minister
