    date_range 18 May 2026 8:30 AM IST
    date_range 18 May 2026 8:30 AM IST

    പരാജയങ്ങൾ പഴങ്കഥ; മന്ത്രിയായി ബിന്ദുകൃഷ്ണ

    കൊ​ല്ലം: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ൽ വി​ഡി​യോ​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​കാ​ല​ത്ത് ഏ​റെ ട്രോ​ൾ വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യ ഒ​രു വി​ഡി​യോ, ​പൊ​തു​വ​ഴി​യി​ൽ ക​ണ്ട ഹി​ന്ദി​ക്കാ​രോ​ട് ഹി​ന്ദി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ബി​ന്ദു കൃ​ഷ്ണ. ഒ​ഴു​ക്കി​ല്ലാ​തെ ഇ​ത്തി​രി തെ​റ്റു​ക​ളോ​ടെ​യു​ള്ള സം​സാ​രം ഏ​റെ ക​ളി​യാ​ക്ക​ലു​ക​ളാ​ണ് അ​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി തോ​ൽ​വി​ക​ൾ. എ​ന്നി​ട്ടും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൈ​വി​ടാ​തെ പോ​രാ​ടി. അ​താ​ണ് ബി​ന്ദു​കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​പ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​മാ​യ​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മൂ​ന്നാം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​യം. ഒ​പ്പം കൈ​വ​ന്ന മ​ന്ത്രി​പ​ദം എ​ല്ലാ പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചു​ട്ട മ​റു​പ​ടി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ക​ട്ട​ച്ച​ലി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന പി.​സു​കു​മാ​ര​ന്റെ​യും ബി. ​വ​സു​മ​തി​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​​യെ ആ​രാ​ധി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്ന ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി കൊ​ല്ലം എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ ആ​ണ് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​ത്. 1987ൽ ​കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ കോ​ള​ജ് യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. 91ൽ ​അ​തേ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. പി​ന്നീ​ട് കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി. മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​വി​ക​ളും വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം ബി​രു​ദം നേ​ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യി. മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​യി​രി​ക്കെ ആ​ണ് 2011ൽ ​ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​വി. 2014ൽ ​ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും തോ​റ്റു. ഇ​തി​നി​ടെ, കൊ​ല്ലം ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല പ​ദ​വി​ക​ൾ. 2019ൽ ​കൊ​ല്ലം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​തോ​ടെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ സ​ജീ​വം. 2021ൽ ​കൊ​ല്ലം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജ​നം കൈ​വി​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട്, കെ.​പി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി അം​ഗം എ​ന്ന ചു​മ​ത​ല​ക്കൊ​പ്പം ചി​​ന്ന​​ക്ക​​ട​​യി​​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ജ​യം കൈ​പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ​ല്ലാം ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വ് എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റും മ​ക​ൻ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​യും ഒ​പ്പം​നി​ന്നു.

    TAGS:bindu krishnaVD SatheesanKerala UDF Cabinet
    News Summary - Defeats are History; Bindu Krishna Becomes Minister
