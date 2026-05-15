    date_range 15 May 2026 6:15 AM IST
    date_range 15 May 2026 6:15 AM IST

    അന്ന് തോൽവിയിൽ തുടക്കം; ഇന്ന് തീജ്വാലയായി തിളക്കം

    1996 ൽ ​പി. രാ​ജു​വാ​ണ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ ക​ന്നി​യ​ങ്ക​ത്തി​ൽ മ​ല​ർ​ത്തി​യ​ടി​ച്ച​ത്
    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​റ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​റാം ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട്, ആ​കാം​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ​യും നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് ത​ന്‍റെ ക​ന്നി​യ​ങ്ക​ത്തി​ൽ രു​ചി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ക​യ്പു​നീ​ർ. മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ് 1996ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് പ​രേ​ത​നാ​യ പി. ​രാ​ജു​വി​നെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ണ് സ​തീ​ശ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​ന്ന് ഇ​ട​തു​കോ​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്ന പ​റ​വൂ​രി​ൽ നെ​ട്ടൂ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​തീ​ശ​നെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചു​കാ​ണി​ല്ല. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വോ​ട്ടു ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​ത് ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​റ​വൂ​രി​ലെ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും. ത​ന്നെ ക​ണ്ടാ​ൽ മു​ഖം തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ നാ​ട്ടു​കാ​രെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​റ​വൂ​രു​കാ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​തെ​ന്നും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ പ​ത​റാ​നും ത​ള​രാ​നും ത​ക​രാ​നും ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ത​ന്നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച അ​തേ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം 2001ൽ ​പി. രാ​ജു​വി​നെ​ത​ന്നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി 11-ാം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. 2001, 2006, 2011, 2016, 2021 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​ത​വ​ണ​യും പ​റ​വൂ​രു​കാ​ർ​ക്ക് എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി സ​തീ​ശ​നെ മ​തി​യെ​ന്നാ​യി. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​വ് പ​ന്ന്യ​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​നെ പോ​ലും ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്ഥി​ര​മാ​യി സി.​പി.​ഐ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 2021ൽ ​എം.​ടി. നി​ക്സ​ൺ, 2016ൽ ​ശാ​ര​ദ മോ​ഹ​ൻ, 2011ൽ ​പ​ന്ന്യ​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, 2006ൽ ​കെ.​എം. ദി​ന​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച് തോ​റ്റ​ത്.

    2021ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വെ​ന്ന പ​ദ​വി​യു​മെ​ത്തി. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ 2026ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ന​യി​ച്ച സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​വൂ​രി​ലെ വീ​ണ്ടും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ.​ടി. ടൈ​സ​ണെ​യാ​ണ് 20,600 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ ത​വ​ണ​ത്തേ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വി.​ഡി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ശോ​ഭ​ക്ക് മ​ങ്ങ​ലേ​റ്റി​ല്ല.

    TAGS:Congesskerala political newsKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - It started in defeat then; today it shines like a flame
