    Posted On
    date_range 6 May 2026 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 6 May 2026 7:18 AM IST

    തോൽവി; ഗോവിന്ദന് വിമർശനം

    ക​​ണ്ണൂ​​ർ: സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നെ​തി​രെ ക​ലാ​പ​ക്കൊ​ടി​യു​യ​ർ​ത്തി പോ​സ്റ്റ​റും ബാ​ന​റു​ക​ളും. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ തെ​റി​വി​ളി​ക​ളും തു​ട​ങ്ങി. മു​ന​വെ​ച്ച സം​സാ​ര​വു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യം​ഗം പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​നും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ സ​മ്പൂ​ർ​ണ തോ​ൽ​വി​യെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളേ​റെ​യും. 2022 സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​റി​​ൽ എം.​​വി. ഗോ​​വി​​ന്ദ​​ൻ പാ​​ർ​​ട്ടി സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​യാ​​യി വ​ന്ന​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​ല്ലാം പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് അ​ടി​ക്ക​ടി തോ​ൽ​വി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ർ​ശ​നം. 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും 2025ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​മു​ണ്ടാ​യി.പി​ന്നാ​ലെ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ണി​ക​ൾ തി​രി​ഞ്ഞ​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബാ​ന​റു​ക​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ‘പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് വ​ലു​ത് നേ​താ​ക്ക​ള​ല്ല’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ​രാ​യി​കൊ​ല്ലി​യി​ലെ ബാ​ന​റി​ലെ വാ​ച​കം. ‘മൊ​റാ​ഴ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ധ​ർ​മ​ശാ​ല​യി​ലും ആ​ന്തൂ​രി​ലും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളു​ണ്ട്. സൈ​ബ​റി​ട​ത്തും വ​ൻ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്. ‘കോ​ടി​യേ​രി​യെ പോ​ലൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു’ പ​റ​ഞ്ഞ് ബി​നീ​ഷ് കോ​ടി​യേ​രി ത​ന്നെ ഗോ​വി​ന്ദ​നെ​തി​രെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​പ്പി​ട്ടു. പോ​രാ​ളി ഷാ​ജി പോ​ലു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും പ​രി​ഹാ​സ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​ലെ ക​മ​ന്റി​ലും ക​ടു​ത്ത​വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്.

    ‘ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക​ണം സ​ഖാ​വേ, പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഇ​ല്ലാ​ത​ക്ക​ല്ലേ, ഞാ​നും ഭാ​ര്യ​യും മ​തി, ഒ​ന്ന് ചി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ങ്കി​ലും പ​ഠി​ക്കൂ’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു പ​രി​ഹാ​സം. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ​തു മു​ത​ൽ നി​സ്സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ചി​ല മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളും ​പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    TAGS:election defeatkannur politicsleadership crisisMV Govindhanlatest news
    News Summary - Defeat; Govindan criticized
