Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 March 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 9:21 AM IST

    മാനനഷ്ടക്കേസ്; ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി കുറ്റം നിഷേധിച്ചു

    തെളിവെടുപ്പിനായി കേസ് ജൂലൈ ഏഴിലേക്ക് മാറ്റി
    Shafi Parambil
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. കെ.​വി. മ​നോ​ജ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ തെ​റ്റാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തു​ക​യും ഈ ​വി​വ​രം സ്വ​ന്തം ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന കേ​സി​ൽ കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​നാ​യ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​ല​ശ്ശേ​രി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി. കേ​സി​ന്റെ കു​റ്റ​പ​ത്രം കോ​ട​തി എം.​പി​യെ വാ​യി​ച്ചു കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു. കു​റ്റം ഇ​ദ്ദേ​ഹം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നാ​യി കേ​സ് ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം കാ​ര​ണം ബാ​ർ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് അ​ഡ്വ. മ​നോ​ജ് കു​മാ​റെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജി​ത വി​കാ​സ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നും തെ​റ്റാ​യി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ദ്യം വ​ക്കീ​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഖേ​ദ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ എം.​പി കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക്രി​മി​ന​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി പ്ര​കാ​രം അ​ഡ്വ. ഒ.​ജി. പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ മു​ഖേ​ന മാ​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS:Kannur NewsShafi ParambilDefamation CasesKerala News
    News Summary - Defamation case; Shafi Parambil MP denies charges
