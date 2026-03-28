    date_range 28 March 2026 10:42 PM IST
    date_range 28 March 2026 10:42 PM IST

    മാനനഷ്ടക്കേസ്; ക്ഷേത്ര സ്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കെന്ന് ആവർത്തിച്ച്​ കടകംപള്ളി

    Kadakampally Surendran
    ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക്ഷേ​ത്ര ​സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​പാ​ല​ന​വും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ മു​ൻ​ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ. ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. വി​ശ​ദ വാ​ദം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം മാ​ന​ഹാ​നി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സി​ന്‍റെ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ലാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മൂ​ന്നാം സ​ബ്​ കോ​ട​തി​യാ​ണ് കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക്ഷേ​ത്ര​സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ നേ​താ​വ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ക്ഷേ​ത്ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​വ​കാ​ശ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഇ​ല്ലെ​ന്ന ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വാ​ദം ഖ​ണ്ഡി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​തീ​ശ​ൻ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:Devaswom Boardkadakampally surendrandefamation casetemple property
    News Summary - Defamation case; Kadakampally reiterates that Devaswom boards are responsible for temple property
