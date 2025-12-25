Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഷോൺ ജോർജിനും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 1:23 PM IST

    ഷോൺ ജോർജിനും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെ കത്തോലിക്ക മുഖപത്രം: ‘ബി​.ജെ.​പി ഇന്ത്യക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം വൈ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു’

    text_fields
    bookmark_border
    ഷോൺ ജോർജിനും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെ കത്തോലിക്ക മുഖപത്രം: ‘ബി​.ജെ.​പി ഇന്ത്യക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം വൈ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു’
    cancel

    കോട്ടയം: ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ ബി.ജെ.പി അടക്കമുള്ള സംഘ്പരിവാർ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ മുഖപത്രമായ ദീപിക. ‘വി​ദ്വേ​ഷ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വെ​ളി​ച്ച​മാ​ക​ട്ടെ ക്രി​സ്മ​സ്’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഡിറ്റോറിയലിലാണ് ബി.ജെ.പിയെ വിമർശിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് കരോൾ സംഘത്തിലെ കുട്ടികളെ ആക്രമിച്ച ബി.ജെ.പിക്കാരെ ന്യായീകരിച്ചും കുട്ടികളെ അധിക്ഷേപിച്ചും രംഗത്തുവന്ന ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷോൺ ജോർജ് അടക്കമുള്ള നേതാ​ക്കളെ പരോക്ഷമായും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

    ക്രി​സ്മ​സി​ന് അ​വ​ധി​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച്, കു​ട്ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലും വെ​റു​പ്പി​ന്‍റെ ഇ​ര​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം വൈ​കി​യെന്ന് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​മു​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തി സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​ന്ധ​രെ​പ്പോ​ലും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഹിം​സാ​ത്മ​ക​ത​യ്ക്കു​മു​ന്നി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ ഓ​ച്ഛാ​നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​വും നീ​തി​പീ​ഠ​ങ്ങ​ളും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്നി​ല്ല. സ​മാ​ധാ​ന​സ​ന്ദേ​ശം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​രോ​ൾ​ഗാ​നം​പോ​ലും സ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കാ​കു​ന്നി​ല്ല. സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ധു​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ങ്കു​വ​യ്ക്ക​ൽ അ​വ​ർ​ക്കു ക​യ്പാ​ണ് -മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    കേരളത്തിൽ ക​രോ​ൾ​ഗാ​നം പാ​ടു​ന്ന​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന മ​ത​ഭ്രാ​ന്ത​രെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ആ​ളു​ണ്ടെന്ന് ഷോൺ ജോർജിന്റെ ഇടപെടലിനെ പരോക്ഷമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇ​തി​നെ​യൊ​ക്കെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ വി​ധേ​യ​ർ ക്രൈ​സ്ത​വ​രി​ലു​മു​ണ്ടെ​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യി​ല്ലെന്നും ര​ണ്ടാ​യി​രം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പും മ​ത-​രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്കാ​ർ കാ​ര്യ​സാ​ധ്യ​ത്തി​ന് ആ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞ​ത് ക്രി​സ്തു​വി​ന്‍റെ ശി​ഷ്യ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നുവെന്നും ‘ദീപിക’ പറയുന്നു.

    പാലക്കാട് പുതുശ്ശേരിയിൽ കുട്ടികളുടെ കരോൾ സംഘത്തെ ബി.ജെ.പിക്കാർ ആക്രമിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ‘താൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അത് ഒരു മാന്യമായ കരോൾ ആയിരുന്നില്ല. മാന്യമായ കരോൾ ആണെങ്കിൽ പള്ളി അറിയണ്ടേ? രൂപത അറിയണ്ടേ? നടത്തുന്ന കരോൾ മാന്യമായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ, നാട്ടുകാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കരോളാണ് അവിടെ നടന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവിടെ മദ്യപിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. അറിഞ്ഞിടത്തോളം അത് ഒരു മാന്യമായ കരോൾ ആയിരുന്നില്ല. അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടായത്’ -എന്നാണ് ഷോൺ പറഞ്ഞത്. 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കരോൾ സംഘത്തെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിനെയാണ് വിചിത്രമായ വാദങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചത്.

    ‘ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഈ ക്രൈസ്തവ സ്നേഹം. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ബിജെപി നേതൃത്വവും വിവിധ സഭാനേതൃത്വങ്ങളുമായി നല്ലനിലയില്‍ പോകുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന് സഹിക്കുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ വടക്കുനോക്കി യന്ത്രങ്ങളാകുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് നേരെ അക്രമങ്ങളുണ്ടായപ്പോള്‍ നിശബ്ദത പാലിച്ചവരാണ് ഇവര്‍’ ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

    ബി.ജെ.പി -ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ കരോൾ സംഘത്തിലെ കുട്ടികളെ അധിക്ഷേപിച്ച് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി. കൃഷ്ണകുമാറും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് സി.പി.എമ്മിന്റെ ബാൻഡ് സെറ്റുമായി പോകുന്നവരെ കരോൾ സംഘമെന്നാണോ പറയേണ്ടതെന്ന് എന്നായിരുന്നു വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സി. കൃഷ്ണകുമാർ ചോദിച്ചത്.

    ദീപിക എഡിറ്റോറിയലിൽനിന്ന്:

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രേ തി​രി​യു​ന്ന​ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന​സ​ന്ദേ​ശം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഒ​രു ക​രോ​ൾ​ഗാ​നം​പോ​ലും സ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കാ​കു​ന്നി​ല്ല. സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ധു​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ങ്കു​വ​യ്ക്ക​ൽ അ​വ​ർ​ക്കു ക​യ്പാ​ണ്.

    ക്രി​സ്മ​സി​ന് അ​വ​ധി​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച്, കു​ട്ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലും വെ​റു​പ്പി​ന്‍റെ ഇ​ര​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന ബി​ജെ​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം വൈ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​മു​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തി സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​ന്ധ​രെ​പ്പോ​ലും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഹിം​സാ​ത്മ​ക​ത​യ്ക്കു​മു​ന്നി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ ഓ​ച്ഛാ​നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്പോ​ൾ നി​യ​മ​വും നീ​തി​പീ​ഠ​ങ്ങ​ളും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്നി​ല്ല.

    ത​ങ്ങ​ൾ പ​ണ്ടേ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വ്യാ​ജ​ച​രി​ത്രം പ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​വ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ വീ​ണ്ടും വി​ഭ​ജി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മെ​ത്തി. ക​രോ​ൾ​ഗാ​നം പാ​ടു​ന്ന​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന മ​ത​ഭ്രാ​ന്ത​രെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​ളു​ണ്ട്; അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും. ക്രി​സ്തു​വും ക്രി​സ്മ​സും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളു​ടേ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് പ​ല​രും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​യൊ​ക്കെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ വി​ധേ​യ​ർ ക്രൈ​സ്ത​വ​രി​ലു​മു​ണ്ടെ​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യി​ല്ല. ര​ണ്ടാ​യി​രം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്പും മ​ത-​രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്കാ​ർ കാ​ര്യ​സാ​ധ്യ​ത്തി​ന് ആ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞ​ത് ക്രി​സ്തു​വി​ന്‍റെ ശി​ഷ്യ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ച​രി​ത്രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്പോ​ഴും ന​ക്ഷ​ത്ര​വ​ഴി​യേ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക. സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും സു​വി​ശേ​ഷം അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​യി​രി​ക്കു​ക.

    “ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട, ഇ​താ സ​ക​ല ജ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വ​ലി​യ സ​ദ്‌​വാ​ർ​ത്ത. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ര​ക്ഷ​ക​ൻ, ക്രി​സ്തു പി​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.” ഇ​ന്നു ക്രി​സ്മ​സാ​ണ്; സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​വും രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ-​മ​ത വേ​ഷം കെ​ട്ടി​യ ത​മോ​ഗ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വി​ഴു​ങ്ങാ​നാ​കാ​ത്ത ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്കു ന​ട​ക്കാം. ഭ​ര​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന്യാ​യാ​സ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​റ​ത്ത്, ര​ണ്ടാം​ത​രം പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ലി​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്ന​വ​നെ സ​ക​ല ജാ​തി​യി​ലും മ​ത​ത്തി​ലു​മു​ള്ള കോ​ടാ​നു​കോ​ടി മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം കു​ന്പി​ടാം. വി​ദ്വേ​ഷ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വെ​ളി​ച്ച​മെ​ത്ത​ട്ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DeepikaAttacks Against ChristiansBJPChristmas 2025
    News Summary - deepika editorial against bjp
    Similar News
    Next Story
    X