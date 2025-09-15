Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    15 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    15 Sept 2025 9:31 AM IST

    ആർ.എസ്.എസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ മുഖപത്രം: 'സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റി​നി​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം, ക്രൈ​സ്ത​വ​രെ ചാ​രി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ വെ​ട്ട​ണ്ട'

    ആർ.എസ്.എസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ മുഖപത്രം: 'സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റി​നി​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം, ക്രൈ​സ്ത​വ​രെ ചാ​രി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ വെ​ട്ട​ണ്ട'
    കോട്ടയം: ക്രൈ​സ്ത​വ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉന്നയിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ.എസ്. ബിജു ആർ.എസ്.എസ് ​മു​ഖ​വാ​രി​ക​യാ​യ കേ​സ​രിയിൽ എഴുതിയ ലേ​ഖ​​നത്തിനെതിരെ കത്തോലിക്ക സഭ മുഖപത്രമായ ദീപിക. ലേഖനത്തിൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യി​ല്ലെന്നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്ക​ൽ യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന് എ​ണ്ണ​യി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം ഇപ്പോഴും അ​തേ പ​ണി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെന്നും ദീപിക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    ‘ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ധ്വ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​ലി​പ്ത ലേ​ഖ​നം സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ന്‍റെ നേ​താ​വ് ആ​ർ​എ​സ്എ​സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ഴു​തി​യ​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റി​നി​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്ക​ൽ യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന് എ​ണ്ണ​യി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം, ദേ​ശ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തെ ആ​ട്ടി​പ്പാ​യി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​തേ പ​ണി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത​യി​ടെ ബി​ജെ​പി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ർ​ച്ച​കൂ​ട്ടി​യ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​വും കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​കാം പ്ര​കോ​പ​നം’ -എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്നു.

    ക്രൈ​സ്ത​വ​രെ ചാ​രി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ വെ​ട്ടാ​നു​ള്ള കു​ത​ന്ത്രമാണ് കേസരി ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ​രു​ടെ തോ​ളി​ലേ​ക്കു കൈ ​നീ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബി​ജെ​പി​യു​ടെ മ​റു​കൈ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്നു മ​ന​സി​ലാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും മ​ന​സി​ലാ​യി​ല്ലെ​ന്നു ന​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ത​രാ​ഷ്‌​ട്ര-​മ​നു​സ്മൃ​തി സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാമെന്നും ദീപിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ആ​ഗോ​ള​മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ലേ​ഖ​നം ഇ​ഴ​ഞ്ഞ് അ​വ​സാ​ന വ​രി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​ഷ​ദം​ശ​നം: “വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണം”. അ​താ​ണു കാ​ര്യം. ക്രൈ​സ്ത​വ​രെ ചാ​രി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ വെ​ട്ടാ​നു​ള്ള കു​ത​ന്ത്രം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ​രു​ടെ തോ​ളി​ലേ​ക്കു കൈ ​നീ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബി​ജെ​പി​യു​ടെ മ​റു​കൈ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്നു മ​ന​സി​ലാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും മ​ന​സി​ലാ​യി​ല്ലെ​ന്നു ന​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ത​രാ​ഷ്‌​ട്ര-​മ​നു​സ്മൃ​തി സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാം. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര-​ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ൽ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ കൈ​വി​ടി​ല്ല. ഘ​ർ വാ​പ്പ​സി​ക്കാ​രു​ടെ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി ബി​ജെ​പി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ചു​ട്ടെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന ബി​ല്ലു​ക​ളെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും നു​ണ​ക​ളു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം. “ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി തു​ട​ര്‍​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്ന മ​ത​പ​രി​വ​ര്‍​ത്ത​നം മ​റ​നീ​ക്കി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് ഛത്തീ​സ്ഗ​ഡ് റെ​യി​ല്‍​വേ പോ​ലീ​സ് ജൂ​ലൈ 25ന് ​ര​ണ്ട് ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ളെ മ​ത​പ​രി​വ​ര്‍​ത്ത​നം, മ​നു​ഷ്യ ക​ട​ത്ത് കു​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍​ക്ക് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ള്‍ ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രെ നി​രു​പാ​ധി​കം വി​ട്ട​യ​യ്ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ഭാ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​ത്-​വ​ല​ത് രാ​ഷ​ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യം”. ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ക്രൈ​സ്ത​വ​രാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മ​ത​ഭ്രാ​ന്തു​പി​ടി​ച്ച ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ജ്‌​രം​ഗ്ദ​ൾ എ​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ ശൈ​ലി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​വി​ചാ​ര​ണ​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​ശ്ന​മെ​ന്നും ലേ​ഖ​ക​ൻ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടേ​യി​ല്ല!’ -ദീപിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    ‘‘ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി​യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ച, അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ മ​ക്ക​ൾ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ശാ​ഠ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന ബി​ജെ​പി നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടെ​ങ്കി​ലും മ​തം മാ​റി​യോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക്രൈ​സ്ത​വ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു​മ​ത​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ഫ​ണ്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ​ർ​ത്തു വി​ഷ​മി​ക്കു​ന്ന ലേ​ഖ​ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ​ഫ​ണ്ട് എ​ത്തു​ന്ന ഹൈ​ന്ദ​വ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ലേ​ഖ​ക​ന്‍റെ നു​ണ മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​വി​ടെ പ​ക​ർ​ത്താ​നാ​കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചി​ല​തു​കൂ​ടി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാ​തെ വ​യ്യ. “ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി അ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ (മി​ഷ​ന​റി​മാ​രു​ടെ) പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു”. അ​ടു​ത്ത വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ നേ​രേ വി​പ​രീ​ത​മാ​ണ് എ​ഴു​തി​പ്പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    “മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി അ​ത​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ നി​ഘ​ണ്ടു​ക്ക​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ ഗു​ണ്ട​ര്‍​ട്ടി​ന്‍റെ​യും ക​ന്ന​ട​യി​ല്‍ ഫാ​ദ​ര്‍ കി​ട്ടെ​ലി​ന്‍റെ​യും കൊ​ങ്ക​ണി​യി​ല്‍ ഫാ​ദ​ര്‍ സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍ സ​ണ്‍​സി​ന്‍റെ​യും സം​സ്‌​കൃ​ത​ത്തി​ല്‍ ഫാ​ദ​ര്‍ മോ​നി​യ​ര്‍ വി​ല്യം​സി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും നി​ഘ​ണ്ടു​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്”. ഈ ​ച​രി​ത്ര അ​പ​നി​ർ​മി​തി സം​ഘ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ലാ​തെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മോ?

    പി​ന്നെ ഉ​റ​ക്ക​ച്ച​ട​വി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ ചി​ല ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. “ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ജി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ര്‍​ച്ച സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗോ​ള മ​ത​നേ​തൃ​ത്വം അ​വി​ശു​ദ്ധ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​ത​ത്തെ ശി​ഥി​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍​ക്ക് സം​ഘ​പ​രി​വാ​റും കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വ​വും ത​ട​സ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്... ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​രും ഇ​വ​ര്‍​ക്കാ​യി വി​ടു​പ​ണി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് വ​ര്‍​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല യാ​ഥാ​ര്‍​ഥ്യം”. തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന!

    ലേ​ഖ​ക​ന്‍റെ വ​ർ​ഗീ​യ​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ശ്ര​മ​വും കാ​ണാ​തി​രി​ക്ക​രു​ത്. “നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ല്‍ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പീ​ഡ​ന​മാ​ണ്, നി​യ​മ​നി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് എ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച് തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്”. ഹി​ന്ദു​ത്വ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​ല്ലാം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റേ​തു​കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നു സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ദ​യ​നീ​യ ശ്ര​മം! അ​ബ​ദ്ധ​ജ​ടി​ല​വും വി​ദ്വേ​ഷ​ക​ലു​ഷി​ത​വു​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​പി​ൽ നി​ശ​ബ്ദ​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മോ എ​ന്ന് ക്രൈ​സ്ത​വ നേ​തൃ​ത്വം ആ​ത്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ക്രൈ​സ്ത​വ​രെ തു​ല്യ​പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി കാ​ണു​ന്ന ബി​ജെ​പി ഇ​തി​നൊ​ക്കെ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യോ പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ട്ടെ. വി​ജ​യി​ച്ചാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബി​ജെ​പി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​സാ​ധു​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്പു പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലി​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്, ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ, സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു ശി​ക്ഷ​യി​ല്ല!

    തീ​ർ​ന്നി​ല്ല, ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​നോ അ​തു​പ്ര​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ച്ച ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ച​ട്ട​ത്തി​നോ ഉ​ത്ത​ര​വി​നോ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ‘സ​ദു​ദ്ദേ​ശ്യ’​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കാ​രി​ക്കോ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നോ എ​തി​രേ ഒ​രു നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ല. ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ, സ്വ​ന്തം മ​ത​ത്തെ മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. ഇ-​മെ​യി​ലോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ വ​ഴി​യു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍​പോ​ലും കു​ടു​ക്കാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യോ​ടു​ള്ള ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി ക​ണ്ടി​ല്ല​ന്നു ന​ടി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ർ​ക്കാ​രി​ത​ര ഭൂ​വു​ട​മ​സ്ഥ​ർ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ​സ​ഭ​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ​എ​സ്എ​സ് എ​ഴു​തി​യ​ത് ആ​റു മാ​സം മു​ന്പാ​യി​രു​ന്നു. നൂ​റാം പി​റ​ന്നാ​ളി​ലും ആ​ർ​എ​സ്എ​സി​ന് അ​തി​ന്‍റെ വി​ചാ​ര​ധാ​ര​ക​ളെ ഒ​ളി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രെ​യും ഹി​ന്ദു​ത്വ​യെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ എ​തി​ർ​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​ത്ത​ന്ന ദേ​ശീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്മു​റ​ക്കാ​ർ​ക്ക്, ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​ത​രാ​ഷ്‌​ട്ര​മാ​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു മാ​ത്രം സം​പൂ​ജ്യ​വും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു ജാ​ത്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത നീ​ച​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ ക​റു​ത്ത പു​സ്ത​ക​വു​മാ​യ മ​നു​സ്മൃ​തി​യ​ല്ല, അ​തു ക​ത്തി​ച്ച​വ​രു​ടെ മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ രൂ​പം കൊ​ണ്ട ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ജീ​വ​ശ്വാ​സം. മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം’ -എഡിറ്റോറിയൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

